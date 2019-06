– USA har en moralsk, etisk og økonomisk forpliktelse til å øke skatten på rikdom, heter det i et brev fra gruppen, som består blant andre av milliardæren George Soros, Facebook-gründeren Chris Hughes, arvinger etter Walt Disney og eiere av hotellkjeden Hyatt.

De mener at mer skatt på rikdom vil styrke USA, at dette kan brukes i kampen mot klimakrisen, det vil bedre økonomien, bedre helseforholdene, skape muligheter for flere og styrke demokratiet.

Det er i hovedsak de mange demokratiske presidentkandidatene som er målgruppen for utspillet. De oppfordres til å gjøre økt skatt for de rike til en valgkampsak. Senator Elizabeth Warren, som er blant kandidatene, har allerede lansert et forslag om skatteøkning.

Det er til sammen 19 superrike, en av dem er anonym, som har signert kravet om økt skatt. Flere av dem er allerede kjent for å støtte progressive ideer for å bekjempe klimaendringer og økende ulikheter mellom fattige og rike.