– De to Reuters-journalistene ble løslatt etter at ledelsen hadde vurdert de langsiktige konsekvensene for landet, opplyser regjeringens talsmann Zaw Htay.

Et stort presseoppbud ventet utenfor det beryktede Insein-fengselet i utkanten av Yangon da de to journalistene Wa Lone (32) og Kyaw Soe Oo (28) tirsdag smilende spaserte ut porten.

De to ble pågrepet i desember 2017 etter å ha dekket regjeringsstyrkenes massakre på medlemmer den muslimske rohingya-minoriteten i delstaten Rakhine, noe

de senere ble belønnet med Pulitzerprisen for.

Massakrene høsten 2017 ble startskuddet for det FN har omtalt som et systematisk folkemord som drev over 700.000 rohingyaer på flukt til nabolandet Bangladesh.

Parodi

I september i fjor ble de to journalistene funnet skyldige i ulovlig besittelse av offisielle dokumenter og dømt til sju års fengsel.

– En parodi på en rettssak fra først til sist, slo Amnesty International fast. Journalistenes anker ble deretter forkastet, senest i forrige måned, av Myanmars høyesterett.

Fengslingen utløste kraftige internasjonale protester, og tirsdag ga regimet i Myanmar etter. Etter løslatelsen lovet de to journalistene å fortsette sitt arbeid.

Symbol

– Jeg er en journalist, og det skal jeg fortsette å være. Jeg gleder meg til å gå til redaksjonen min, sa Wa Lone.

– Verden over har de blitt et symbol på hvor viktig det er med pressefrihet, sier Reuters' sjefredaktør Stephen Adler i en kommentar til løslatelsen.

Menneskerettighetsorganisasjoner gleder seg også over løslatelsen, men understreker at journalister og medier i Myanmar sliter under trange kår.

Ingen pressefrihet

– Myanmars manglende respekt for pressefrihet er en indikasjon på hvordan situasjonen for menneskerettigheter og demokrati er fram mot valget i 2020, sier Phil Robertson i Human Rights Watch.

Ifølge pressefrihetsorganisasjon Athan har Myanmar fengslet over 40 journalister og blokkere siden fredsprisvinner Aung San Suu Kyi overtok som de facto statsminister i 2016.

Myanmars generaler, som har styrt landet i drøyt 50 år, har fortsatt mye makt og kontrollerer nasjonalforsamlingen og det meste av samfunnslivet.

Langt igjen

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF), som besøkte Myanmar i mars, mener også landet har et langt stykke vei å gå.

– Dette er et land som er i en veldig tidlig fase av demokratiseringen, så på mange måter er det riktig å si at de militære fortsatt styrer, sa han til NTB etter besøket.

Amnesty International trakk for noen måneder siden tilbake sin høythengende ærespris til Aung San Suu Kyi og slo fast at hun «ikke lenger er et symbol på håp, mot og kamp for menneskerettighetene».

Årlig amnesti

Foruten å løslate de to Reuters-journalistene tirsdag, løslot Myanmar også 6.520 andre fanger fra landets fengsler.

De løslatte fangene er en del av amnestiet president Win Myint kunngjorde i forrige måned. Regimet i Myanmar pleier vanligvis å kunngjøre slike amnesti hvert år i forbindelse med den tradisjonelle nyttårsfeiringen, som innledes 17. april.

Ifølge menneskerettighetsorganisasjoner sitter det fortsatt minst 40 politiske fanger bak lås og slå og de er ikke omfattet av amnestiet. Hundrevis av andre er ute mot kausjon i påvente av å bli stilt for retten, tiltalt for brudd på loven mot politisk aktivisme.