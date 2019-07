Rettssaken etter Brussel-terror skal gå neste år

Det opplyser Belgias justisminister Koen Geens fredag. Nøyaktig dato er ikke bestemt.

Ekstremistgruppen IS har tatt på seg ansvaret for angrepet, som tok livet av 32 personer og såret over 340 andre 22. mars 2016. To selvmordsbombere utløste bomber på byens flyplass, mens en tredje rammet en T-banestasjon kort tid senere.

Totalt er 12 personer er siktet for medvirkning til angrepet.

Etterforskere mener angrepet var bestilt av militante grupperinger i krigsherjede Syria og at et fransk og belgisk team med jihadister planla det.

Gruppen har også blitt koblet til terrorangrepet i Paris 13. november 2015, hvor 130 personer ble drept.