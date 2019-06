Den republikanske lederen i Senatet, Mitch McConnell, sier til Politico at det ikke er utenkelig at mange republikanske senatorer vil stemme med demokratene for å blokkere Trumps planer.

– Det er ikke stor støtte for disse planene i partiet, det er helt sikkert, sa McConnell etter et lukket møte der representanter fra Det hvite hus delte detaljer om planene.

Uro

– Denne administrasjonen forsøker å løse alle problemer unntatt hivsmitte og klimaendringer med økt toll, sier den republikanske senatoren James Lankford.

Han får støtte av senator Mitt Romney, som også er republikaner. Også Kevin Cramer, en nær Trump-alliert, sier nå at han har fått kalde føtter.

– Mange republikanere i Senatet er lei av tolløkninger, sier Cramer, som sier at han kan se for seg at 20 republikanere i Senatet stemmer mot Trump dersom en avstemning finner sted.

Trump avfeier

Presidenten selv, som er på besøk i London, sier selv at det er uklokt å avvise planene, men at han er sikker på at de har «formidabel støtte» i partiet.

– Jeg tror ikke de vil gjøre det, sa han til nyhetsbyrået Reuters, på spørsmål om republikanere vil avvise tollplanene.

Trump kunngjorde torsdag forrige uke på Twitter at han innfører toll på 5 prosent på alle mexicanske varer som importeres til USA fra 10. juni. Tollsatsen vil øke til 10 prosent 1. juli, og deretter med 5 prosentpoeng hver måned, inntil den når 25 prosent 1. oktober, hvis Mexico ikke klarer å hindre migranter i å ta seg ulovlig over grensen til USA.