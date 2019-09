Republikaner Jeff Flake har også tidligere kritisert Donald Trump. Den tidligere senatoren fra Arizona er en av få republikanske senatorer som har stått opp mot Trump.

Men han har vært en av få. I hvert fall fram til nå. For ifølge Jeff Flake er han langt fra alene.

Som det ligger an nå, vil Donald Trump bli stilt for riksrett. I Representantenes hus er det flertall for dette og kammeret kontrolleres av demokratene.

Men det er i det andre kammeret, Senatet, hvor det hele avgjøres.

Riksrett

Spørsmålet er om Senatet, som kontrolleres av republikanerne, er villig til å felle Trump. Det kreves to-tredelers flertall i Senatet om Trump skal fjernes. Altså hele 75 av 100 senatorer som må stemme for å felle presidenten.

Under et arrangement holdt av The Texas Tribune, en partiuavhengig ideell avis, kom Jeff Flake med en noe oppsiktsvekkende uttalelse.

Ifølge Flake skal nemlig et flertall for å dømme Trump være i sikte, skriver Fox News.

Redaktør og journalist Nicky Woolf skriver på Twitter at Jeff Flake fortalte at det nå er hele 35 republikanske senatorer som vil fjerne Donald Trump. Det er nok til at Trump blir avsatt, om vi regner med at demokratene i senatet vil fjerne Trump.



Jeff Flake. FOTO: NTB Scanpix

– Jeg hørte noen si at dersom det hadde vært hemmelig avstemning ville 30 republikanere stemme for riksrett. Det er ikke sant. Det vil være minst 35, skal Flake ha sagt under en spørsmålsrunde med publikum.

Former GOP senator @JeffFlake at #TribFest19 - "I heard someone say if there were a private vote [on impeachment in the Senate] there would be 30 Republican votes. That's not true. There would be at least 35." — Nicky Woolf (@NickyWoolf) 26. september 2019

Flakes påstand skal ha kommet etter at den politiske rådgiveren, og republikaneren, Mike Murphy sa at om det hadde vært en hemmelig avstemning, ville Senatet ha støttet riksrett.

– Jeg kan fortelle dette: En republikansk senator fortalte meg at om det var hemmelig avstemning, ville 30 republikanske senatorer sfemt for å stille Trump for riksrett, sa Murphy til MSNBC.

Jeff Flake trakk seg fra Senatet tildigere i år. Siden har han kritisert både Trump og Det republikanske partiet.

Granskning

Flertallsleder i Representantenes hus, Nancy Pelosi (D) kunngjorde tirsdag at de folkevalgte starter en formell gransking som kan føre til at Trump stilles for riksrett for maktmisbruk. Bakgrunnen er et varsel om innholdet i en telefonsamtale presidenten hadde med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

I telefonsamtalen ba Trump sin ukrainske motpart om å bidra til en etterforskning av Joe Biden, som lenge har vært favoritt til å bli Demokratenes presidentkandidat i neste års valg. I varselet anklages Trump for å ha misbrukt presidentmakten til å få et annet land til å blande seg inn presidentvalget. Det hvite hus forsøkte i etterkant å skjule innholdet i samtalen, ifølge varsleren, som er ansatt i det amerikanske etterretningsapparatet, skriver NTB.

– USAs President brukte folkets skattepenger til å presse en statsleder til å få det som han vil, sa Pelosi til MSNBC.

Ifølge NBC News er det nå en økende uro innad i staben i Det hvite hus der det fryktes at Ukraina-saken skal bli en stor skandale og til slutt felle Donald Trump.

Panikk

Ifølge en kilde innad i staben, er det nå «total panikk» i Det hvite hus, melder NBC News.

– Det er ikke mange som er trygge på at dette er uten innhold, sier kilden til NBC News.

– Dette ser ikke ut til å gå over, sa den samme kilden.

En annen person tett på Trump beskriver stemningen blant folk i Det hvite hus som totalt sjokkert med en økende uro for at, om dette drar ut, til slutt vil lede Trump ut på en farlig vei der han rett og slett gjør noe ellevilt eller blir umulig å håndtere.

