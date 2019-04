Av Magnus Fossen - ABC Nyheter

Undersøkelsen blant 1000 populære hoteller over hele Europa er gjort for den britiske reisetjenesten OTA On the Beach. Her er gjester fra forskjellige land dømt på både vennlighet, renslighet, hvor gode de er til å gi tips, hvor godt de prøver å lære seg språket og hvor mye bry det er med dem.

Positive til nordmenn

Det er flere punkter hvor nordmenn skiller seg ut. Sammen med irer, tyskere, amerikanere og briter er vi folkeslaget som er mest generøse med tipsen. I motsatt ende av denne skalaen kommer franskmenn, dansker, finner og italienere.

Nordmenn er også blant gjestene som skaper minst hodebry for rengjøringspersonalet. Sammen med tyskere og svensker etterlater vi nordmenn oss generelt lite skitt.

Hotellansatte er også svært fornøyde med norske barn på ferie. Der er det kun tyske og svenske barn som skårer høyere på oppførsel. Britiske barn kommer dårligst ut hos de ansatte, ifølge undersøkelsen.

Briter preger undersøkelsen

Britene går igjen i denne undersøkelsen både med positive og negative fortegn. De er ansett som de mest vennlige og skårer totalt sett høyest blant alle nasjoner, men de er også de som drikker mest, der hele 65 % av de spurte satte øyfolket på en soleklar førsteplass på fylle-listen.

Engelskmenn er også de som forsyner seg grovest av matfatet på hotellene, og bråker mest.

