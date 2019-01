Det var Aftonbladet som i går meldte at de rødgrønne partiene Socialdemokraterna og Miljöpartiet skal ha blitt enige med sentrumspartiene Centern og Liberalerna om en ny regjering.

Dermed unngår svenskene trolig et kostbart nyvalg i løpet av våren og fire måneders regjeringskaos kan være over. Aldri før har det tatt så lang tid å få på plass en regjering i Sverige.

Aftonbladets opplysninger er ikke bekreftet av noen av partiene, men partienes øverste organer møttes i løpet av dagen og det er planlagt møter i helgen i begge sentrumspartiene der regjeringsspørsmålet skal avgjøres, ifølge kildene til Aftonbladet.

Ny avstemning

Mandag skal den svenske stortingspresidenten, talmann Andreas Norlén, igjen foreslå hvem som bør bli ny statsminister. Mye taler nå for at han kommer til å foreslå Socialdemokraternas leder Stefan Löfven.

Riksdagen skal så stemme over den nye statsministerkandidaten onsdag i neste uke.

Löfven vil få flertallet i Riksdagens støtte, med stemmene fra de fire sentrum-venstre partiene, i tillegg til støtte fra partiet Vänstern ytterst på venstre flanke, ifølge Svenska Dagbladet.

Usikkert

Men ingenting er avgjort før det faktisk er bestemt, understreket kommentator Lena Mellin i Aftonbladet i går. Hun minnet om at også i midten av desember trodde de fleste at regjeringsspørsmålet var løst og at det var enighet om et samarbeid med nettopp disse fire partiene. Men planene havarerte og det hele endte med at Centern og Liberalerna stemte nei til Stefan Löfven i den påfølgende statsministeravstemningen.

Nå skal angivelig Socialdemokraterna ha strukket seg atskillig lenger i å få sentrumspartiene over til sin side og kilder i både Centern og Liberalerna sier til Aftonbladet at de er fornøyde med tilbudet fra de rødgrønne. De understreker samtidig at et borgerlig regjeringsalternativ fortsatt ikke er utelukket. I stedet sier kildene at de nå har to «tilbud» å ta stilling til.

Leder Daniel Suhonen i den sosialdemokratiske tankesmia Katalys understreker at «alt» fortsatt er usikkert. Om det nå blir en ny sosialdemokratisk regjering i Sverige ledet av Löfven, er det positivt, men også risikabelt, sier han til Dagsavisen.

– Å få på plass en regjering vil løse problemene i svensk politikk på kort sikt, men ikke nødvendigvis problemene i Sverige. Mange vil nok sette pris på at Löfven tar ansvar og sørger for at det blir en regjering, men folk må bli glade for politikken også. Det finnes enorm risiko både på kort og lang sikt om Socialdemokraterna leder en regjering som for alvor bidrar til økte klasseforskjeller, sier Suhonen.

Socialdemokraterna og sentrumspartiene Centern og Liberalerna står langt fra hverandre på mange saksområder, særlig i økonomiske spørsmål. Centern og Liberalerna vil ha mer privatisering, mindre offentlig sektor og endring av offentlige reguleringer og lover som for eksempel utleiepriser for boliger, og arbeidsmiljølovens bestemmelser om ansettelsesvern.

– Socialdemokraterna må vise at de kan gi folk økt velferd. Dersom partiet har gått med på nyliberale reformer kommer det til å forsterke klasseforskjellene. Det er ikke det som vil hindre Sverigedemokraterna i å fortsette å vokse, sier Suhonen.

I skvis

Centern og Liberalerna har sittet med nøkkelen til å løse regjeringsfloken helt siden valgresultatet viste at ingen av de tradisjonelle partiblokkene fikk flertall. Alle partiene har nektet å samarbeide med høyrepopulistene i Sverigedemokraterna for å få regjeringsmakt og ingen har lovet dette mer innstendig enn Centern og Liberalerna. De gikk til valg som en del av den borgerlige Alliansen, men en slik regjering vil være avhengig av Sverigedemokraterna for å få gjennom sin politikk.

Allerede før valget inviterte Socialdemokraternas Löfven Centern og Liberalerna til å skifte side til de rødgrønne. De to sentrumspartiene havnet dermed i en skvis – å bytte side ville være et klart løftebrudd overfor velgerne, men det ville det også være å gi Sverigedemokraterna innflytelse over politikken.

Sentrumspartiene trolige sideskifte kom overraskende på de fleste i går. Ifølge kilder til Svenska Dagbladet ble de borgerlige partiene Moderaterna og Kristdemokraterna tatt fullstendig på senga. Forhandlingene mellom de fire alliansepartiene har pågått for fullt gjennom hele jula og Centerpartiet skal ikke ha gitt noe beskjed om at de nå skal være avsluttet.

Seinest torsdag sa høyresidens leder Ulf Kristersson fra Moderaterna dette til pressen etter møtet med talmann Norlén:

– Det har pågått intensive samtaler mellom Alliansens fire partier i ferien. Samtalene pågår fortsatt, ingenting er avsluttet.