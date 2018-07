Verden

Den spektakulære redningsaksjonen pågår for fullt. En sjette person er nå hentet ut av grotten, og ytterligere to skal hentes ut i løpet av dagen, får VG opplyst av en leder i spesialstyrkene og distriktssjefen i Mae Sai.

En ambulanse er sett kjørende ut av området med blålys.

Flere av de samme dykkerne som var i aksjon søndag, er i aksjon igjen mandag for å hente flere av de gjenværende åtte guttene og deres fotballtrener ut av den livsfarlige grotten, der oksygennivået skal være synkende.

Natt til mandag regnet det igjen kraftig, men ifølge myndighetene har vannstanden likevel ikke steget, og forholdene skal være like gode som søndag. Opprinnelig var det planlagt en liten pause i redningsaksjonen – blant annet for å la dykkerne få hvile, men nå er de likevel i full sving.

– Forholdene er like gode som søndag. Planen for redningsoperasjonen er den samme, men vi vil gå raskere til verks fordi vi er redde for mer regn, opplyste provinsguvernør Narongsak Osottanakorn på pressekonferansen mandag formiddag.

Fire gutter ble altså reddet ut søndag i en operasjon som ble betegnet som en stor suksess, og alle krysser fingrene for at de andre guttene og treneren derfor også skal bli reddet.

To gutter skal altså allerede være hentet ut mandag i en redningsaksjon som kjemper mot tiden.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Trygge og friske

Landets innenriksminister Anupong Paojinda opplyser at guttene som ble reddet ut søndag, er trygge og tilsynelatende friske, men sultne. De skal gjennomgå omfattende medisinske undersøkelser.

De har foreløpig ikke fått møte familiene sine på grunn av infeksjonsfare, men familien har fått se dem gjennom glassvegger, skriver nyhetsbyrået AP.

Til sammen 90 spesialdykkere deltar i redningsoperasjonen. 50 av disse er utenlandske dykkere, mens 40 kommer fra Thailand.

To dykkere og en gutt

Operasjonen foregår ved at to dykkere svømmer sammen med en gutt om gangen. Flere steder kan de komme opp til overflaten, der de får hjelp til å bytte oksygentanker av andre dykkere som er på plass. Guttene skal ha fått beroligende midler slik at de ikke skal få panikk. De svømmer derfor ikke selv, har den danske dykkeren Ivan Karadzic opplyst til danske Ekstra Bladet.

De fire guttene som ble reddet søndag, ble hentet ut da vannstanden inne i grotten hadde sunket så mye at det var mulig for dem å ta seg fram til fots flere steder, i stedet for å måtte svømme eller dykke. Likevel måtte de dykke i til sammen 1 kilometer.

Guttene er delt inn i grupper inne i grotten. Treneren er den siste som skal hentes ut, ifølge lokale kilder.

Guttene, som alle er i alderen 11 til 16 år, og den 25 år gamle fotballtreneren deres, har vært innesperret i den oversvømte grotten siden lørdag 23. juni.

(NTB)