Redd for Kina

Denne uka har den tyske regjeringen hatt hemmelige møter på øverste nivå der Huaweis rolle i utbyggingen av det kritiske nye 5G-nettet har blitt diskutert, melder tyske medier.

Kansler Angela Merkel skal ha lagt fram betingelser Huawei må oppfylle for å få være med i utbyggingen. I en tale på reise i Tokyo tidligere i uka bekreftet hun offentlig at det går en debatt om Huawei i Tyskland. Frykten er at selskapet samarbeider med kinesisk etterretning og kan brukes til spionasje.

– Man må sikre at selskapet ikke gir informasjon videre til den kinesiske staten, sa Merkel.

Krever samarbeid

Kjernen i uroen er en kinesisk lov fra 2017 som sier at «enhver organisasjon eller medborger skal støtte og samarbeide med landets etterforskningsarbeid».

Dette er grunnen til at USA, Australia og New Zealand har stengt Huawei ute fra utbyggingen av det nye nettet, og flere land vurderer det samme.

Også PST-sjef Benedicte Bjørnland trakk fram dette da hun la fram den siste trusselvurderingen denne uka.

– Vi har sagt at man bør være oppmerksom på Huawei som aktør. Det er korte forbindelser mellom den kommersielle virksomheten og det kinesiske regimet. Kinas etterretningslov pålegger for eksempel både private og kommersielle aktører å samarbeide med nasjonen når den ønsker det, sa PST-sjefen.

Frykter gjengjeldelse

Det er ventet at den tyske regjeringen vil komme med en avgjørelse om Huawei skal stenges ute eller ikke neste uke, skriver Der Spiegel.

Leder Dieter Kempf for det tyske industriforbundet BDI advarer myndighetene mot å stenge Huawei fullstendig ute, blant annet av frykt for kinesisk hevn.

– Kina kan i gjengjeld fristes til å ramme tyske selskaper, sa Kempf til nyhetsbyrået Reuters.

Å stenge en stor aktør ute fra anbudsrunden kan også føre til høyere kostnader, advarer han.

– Men mye viktigere er de politiske følgene.

Diplomatisk krise

Huawei er et av verdens største telekommunikasjonsselskaper og har allerede deltatt i utbygging av mobilnett i en rekke land verden over. Det er Huawei som har bygd ut både Telenor og Netcoms 4G-nett i Norge og har til nå være aktivt inne i planene og utbyggingen av det kommende 5G-nettet.

Huawei har avvist at sikkerheten er dårligere med dem enn med andre selskaper og planlegger nå å bygge et cybersikkerhetssenter i Norge der de vil demonstrere dette.

Den siste tida har selskapet havnet i vanskelige saker i flere land. Selskapet er sentrum for en diplomatisk krise mellom Canada, USA og Kina etter at Huaweis finanssjef Meng Wanzhou ble pågrepet i Canada 1. desember. USA vil ha henne utlevert og har tiltalt selskapet for å blant annet ha omgått sanksjonene mot Iran.