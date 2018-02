Raser mot Trump

Verden

Etter skoleskytingen i Florida, der 17 mennesker mistet livet, lover president Donald Trump å gjøre mer for å forhindre skytemassakre på amerikanske skoler i framtida. Et av forslagene Trump vurderer er å fjerne den våpenfrie sonen ved landets skoler. Under et såkalt «lyttemøte» i Det hvite hus onsdag, sa presidenten også at han støtter ideen om at trente lærere kan være bevæpnet.

Vil vise handling

– Dette vil åpenbart bare være personer som kan håndtere våpen, presiserte Trump under et møte i Det hvite hus, hvor også overlevende etter massakren ved Marjory Stoneman Douglas High School i forrige uke var til stede. Presidenten sa lærerne kan bære skjulte våpen, og at de vil få spesialtrening.

– For en galning betyr en våpenfri sone «la oss angripe», fordi de alle er feiginger, sa Trump.

Forslaget om å bevæpne lærere er langt fra nytt, og har kommet opp etter nesten alle skoleskytinger de siste årene. Men aldri fra øverste hold. Trumps støtte har skapt sterke reaksjoner blant en rekke lærere.

«Som lærer gjennom 24 år, kan jeg fortelle deg at skolene våre trenger flere skolebøker, lærere og kunstprogrammer. De trenger ikke flere våpen», skriver Mark Takano, tidligere lærer og nå Kongressmedlem for demokratene, på Twitter.

Under det såkalte «lyttemøtet» satt Trump og visepresident Mike Pence i en ring sammen med de unge, deres foreldre og lærere, som snakket om sine opplevelser. Trump satt stille og lyttet mens de inviterte kom med sine følelsesladde historier.

Huskelapp

Med seg hadde han en huskelapp med en rekke punkter, en slags abc i å vise empati. «Hva vil dere fortelle om opplevelsene deres?» og «Jeg lytter til dere» sto skrevet på den hvite papirlappen.

Møtet fant sted dagen etter at Trump beordret justisdepartementet til å innføre forbud mot såkalte bump stocks, en innretning som omgjør halvautomatiske våpen til helautomatiske. Dette tiltaket ble av en av de frammøtte elevene torsdag betegnet som et steg på rett vei.

Tirsdag stemte delstatspolitikere i Florida nei til et forslag fra demokraten Kionne McGhee om et mulig forbud mot salg og besittelse av visse typer våpen.