Rapporten er utarbeidet av Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry ved Universitetet i Tel Aviv. Den viser at det fant sted 387 tilfeller av voldelige angrep mot jøder i 2018, en økning på 13 prosent fra året før. Angrepene kostet 13 jøder livet.

Mer enn hvert fjerde angrep fant sted i USA, men økningen var størst i Vest-Europa. I Tyskland økte antallet voldelige angrep mot jøder ifølge rapporten med 70 prosent fra året før.

– Det er en økende følelse av krise blant jøder i mange land, sier Moshe Kantor, som er president i paraplyorganisasjonen European Jewish Congress.

Økende aksept

– Antisemittisme er ikke lenger begrenset til triangelet ytre venstre, ytre høyre og radikale islamister, men har blitt vanlig og aksepteres oftere, sier han.

Kantor-senterets rapport er årlig og offentliggjøres på minnedagen for holocaust i Israel. Årets rapport kom få dager etter et dødelig angrep mot en synagoge i Poway i California, der fire mennesker ble skutt og den ene døde av skadene.

Fjorårets verste angrep fant også sted i USA, da høyreekstremisten Robert Bowers 27. oktober skjøt og drepte elleve mennesker i synagogen «Tree of Life» i Pittsburgh.

Antisemittiske ytringer

Foruten voldelige angrep og vandalisme tar Kantor-senterets rapport også for seg antisemittiske ytringer i mediene.

Blant eksemplene som trekkes fram er en karikaturtegning av Netanyahu i The New York Times, der den israelske statsministeren framstilles som førerhund for president Donald Trump, utstyrt med gul davidsstjerne.

Avisen beklaget i ettertid tegningen, beskrev den selv som støtende og lovet å aldri mer trykke tilsvarende tegninger.

– Den ekstreme venstresida og ekstreme høyresiden er bare enige om én ting, og det er hatet mot jøder, sa Israels statsminister Benjamin Netanyahu onsdag i en kommentar til rapporten, ifølge nyhetsbyrået AFP.

Ikke lenger trygt

– Antisemittismen blir stadig sterkere, og det har nå kommet dit hen at det reises spørsmål ved om jøder kan fortsette å leve i mange deler av verden, sier Kantor.

– Som vi så etter den andre masseskytingen i en synagoge i USA, så er mange områder i verden som tidligere ble ansett for å være trygge, ikke lenger det, sier han.

– Truslene, trakasseringen og krenkelsene blir stadig mer voldelige, og det oppmuntres til enda mer fysisk vold mot jøder. Det føles nesten som om hvert eneste tabu knyttet til jøder, jødedom og jødisk liv nå er brutt, sier Kantor.

Labour og Gule vester

Labour-leder Jeremy Corbyn, som er en skarp kritiker av Israels behandling av palestinerne, har ifølge Kantor-senteret skapt frykt blant britiske jøder, og flere jødiske medlemmer av partiet har trukket seg i protest.

Kantor-senteret er også bekymret over det de mener er et innslag av antisemitter i den franske protestbevegelsen Gule vester og viser til at halvparten av all dokumentert hatkriminalitet i Frankrike fra før har vært rettet mot jøder.

Kantor understreker at samarbeidet mellom det jødiske samfunn og politiet og myndighetene er bedret i flere europeiske land, og han gleder seg også over at flere land i Europa har sluttet seg til en antisemittisme-definisjon utarbeidet av Den internasjonale holocaust-minnealliansen (IHRA).

