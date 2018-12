Flere offentlige etater i USA er stengt etter uenighet i Kongressen om finansiering av president Donald Trumps omstridte grensemur mot Mexico. USAs president Donald Trump har krevd 5 milliarder dollar over statsbudsjettet til finansiering av grensemuren hans mot Mexico, men demokratene er sterkt imot.

Rapperen Talib Kweli slenger seg inn i debatten om Trumps forlangelse av bygging av en mur på grensen til Mexico. Kweli påstår på Twitter at nazistene bygde Berlinmuren og at den ble revet ned i 1991.

– Så du er ikke klar over at Nazi-Tyskland hadde en mur kalt Berlinmuren som ble revet ned i 1991 for å fremme menneskeheten og mangfold? Murer fungerte ikke for nazistene, så hvorfor bygge de her? Bygg broer, ikke murer, Nazi-elsker, skriver Kweli på Twitter.

Tweeten har blitt en stor snakkis i internettmiljøer og har fått mange til å reagere, spesielt når det gjelder faktafeil rapperen begår.

"Du er klar over at Berlinmuren ble bygd 16 år etter Nazipartiets fall, ikke sant?" tweeter Tom Nolan.

"OMG min 8 år gamle niese kan mer enn denne fyren. Haha," tweeter Jerry Adkins.

"Å kjære," tweeter Mr Megasan.

Avlyste Oslo-konsert

I november avlyste Kweli en konsert på Rockefeller i Oslo, etter å ha blitt gjort oppmerksom på at svartmetall-bandet Taake skulle spille på samme sted i 2019. Der gikk rapperen også hardt ut på Twitter:

- Jeg visste ikke at Rockefeller støtter nazistiske band. Nå vet jeg det. Derfor vil jeg ikke spille der. Hvorfor støtter du konserthus som støtter nazister? Hva er galt med deg. Eier du ikke skam eller moral, skrev rapperen på Twitter.

Norske Taake har den siste tiden vært i hardt vær internasjonalt på grunn av en konsert i Tyskland tilbake i 2007, da vokalist Ørjan «Høst» Stedjeberg malte på seg et hakekors før han gikk på scenen. Det førte til at de påfølgende turnédatoene i Europa den gang ble avlyst. Stedjeberg og bandet har i ettertid sagt at han gjorde det for å provosere, og de har tilbakevist at de støtter nazisme eller rasisme.

