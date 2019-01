I Football har det vært en del politiske spenninger de to siste årene. Kneling under nasjonalsangen har vært en del av en aksjon mot politivold og rasediskriminering siden mars 2016.

Det startet med at daværende San Francisco 49ers-spiller Colin Kaepernick gikk ned på ett kne i protest mot politiets behandling av minoriteter.

Donald Trump ble forbanna, mens en rekke utøvere støttet Kaeperncik, som da var blitt såkalt free agent, altså at han kan står fritt til å signere med hvilken klubb han vil. Men ingen vil signere Kaepernick etter hans kneling under nasjonalsangen.

Pauseunderholdningen under finalen, Super Bowl, er den konserten som får mest oppmerksomhet gjennom hele året i USA.

Nå er det klart at rapper Travis Scott skal opptre i pausen i Atlanta 3. februar.

Han er ikke bare kjent som rapper, men også som kjæresten til Kylie Jenner og far til hennes datter.



Kylie Jenner og Travis Scott. Foto: NTB Scanpix

Men når rapper Travis Scott skal opptre i pausen under amerikanernes største sportsbegivenhet, da koker det hos deler av den svarte befolkningen.

De mener han går imot Colin Kaepernick.

Som den populære radiopersonligheten Ness Nitty:

«Det er ingen gjensidig respekt og det er ingen forståelse for noen som jobber mot Kaepernick. Punktum», skriver hun på Instagram.

Debatten raser og flere er i harnisk. Og Colin Kaepernick selv skal ha fortalt Scott at en konsert under Super Bowl er en dårlig idé.

Ifølge TMZ skal Travis Scott ha kontaktet Colin Kaepernick før en kontrakt var signert. Kaeperncik skal da ha gjort det klart at en konsert ikke burde gjennomføres, men Scott var uenig. Smatalen skal ha vært rolig og foregått uten krangel.

Scott skal ha fått med i kontrakten at NFL skal betale 550.000 dollar til den veldedige organisasjonen Dream Corps, som drives av CNNs Van Jones.

Selv Jay-Z skal ha tatt kontakt og advart Travis Scott mot å være pauseunderholdning under Super Bowl.

Men Scott får også en slags støtte, som fra rapper Freddie Gibbs som påpeker at mange reagerer på at Travis Scott er svart og opptrer i pausen, mens ingen av spillerene får kritikk.

Y’all mad at Travis for doing the super bowl but not the niggaz that’s playing in it. 🤔