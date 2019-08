Putin vil ha nedrustningssamtaler med USA

– For å unngå et kaos uten regler, begrensninger og lover må man nok en gang vurdere alle mulige farlige konsekvenser og innlede en seriøs dialog uten noen tvetydigheter, sier Putin i en uttalelse mandag.

– Vi er klare for det, legger den russiske presidenten til.

INF-avtalen har siden 1987 forbudt landbaserte mellomdistanseraketter, men den har falt sammen siden både USA og Russland nå har trukket seg fra overenskomsten.

Nye raketter

Putin fremholder at Russland blir tvunget til å lage nye raketter hvis USA gjør det.

– Russland tvinges til å starte opp med en fullskala utvikling av lignende raketter, sier presidenten, og understreker at dette skjer hvis landet får opplysninger om at USA har fullført nye systemer.

USAs forsvarsminister Mark Esper varslet i helgen at landet vil utplassere en konvensjonell mellomdistanserakett i Stillehavsregionen i løpet av få måneder.

Putin varsler for sin del at Russland ikke vil utplassere kjernefysiske kort- eller mellomdistanseraketter ved andre tilfeller enn som et svar til USA.

Frykt for våpenkappløp

Russlands «handlinger vil utelukkende være gjensidige og som et speilbilde» sett opp imot «utvikling, produksjon og utplassering» av raketter som en gang var forbudt av INF-avtalen.

Viseutenriksminister Sergej Rjabkov advarte tidligere mandag om at USAs tilbaketrekning fra INF-avtalen øker risikoen for et nytt våpenkappløp.

USA kunngjorde i fjor at landet ville trekke seg fra avtalen etter i en årrekke å ha beskyldt Russland for å ha brutt overenskomsten. Men i Putins øyne har Russland slett ikke brutt avtalen.

– Jeg understreker at ansvaret for det som har skjedd, fullt og helt ligger på USAs side, sa Putin.

Reagan og Gorbatsjov

INF-avtalen stammer fra den kalde krigens dager og ble inngått i 1987 av USAs daværende president Ronald Reagan og Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatsjov.

Den forbød de to stormaktene å utvikle og utplassere landbaserte mellomdistanseraketter og utskytingsrampene de avfyres fra. Forbudet gjaldt raketter med både atomstridshoder og konvensjonelle sprengladninger.

Russland og USA har gjensidig beskyldt hverandre for å bryte avtalen.

USA og NATO er spesielt skeptisk til det russiske rakettsystemet SSC-8, i Russland kalt 9M729. Ifølge USA og NATO er rakettene i strid med INF-avtalen. Rakettene kan bære atomstridshoder og utslette europeiske byer på bare minutters varsel, ifølge USA og NATO.

Russland har avvist påstandene og hevder på sin side at det er USA som har brutt avtalen, blant annet ved å utvikle militære droner med egenskaper som ligner på mellomdistanseraketter. (NTB)