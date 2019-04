Putin om Berg-saken: – Kan bare benåde en mann som er dømt

– Saken går fortsatt i retten, og domstolen må avgjøre skyldspørsmålet, svarte Putin på NRKs spørsmål om hva som kan gjøres for å løse saken.

– Er du klar for å benåde ham? fulgte TV 2 opp.

– Man kan kun benåde en person som er dømt, svarte Putin.

Solberg i møte

Både Putin og statsminister Erna Solberg (H) deltok på Arktisk forum i St. Petersburg tirsdag. De to hadde deretter et bilateralt møte, og pressen fikk være til stede i starten av møtet.

Aktor la tirsdag ned påstand om 14 års fengsel for Berg, og dom i saken er ventet 16. april. Hvis dommen ikke blir anket, vil den være rettskraftig.

Frode Berg ble pågrepet i Moskva 5. desember 2017 og har sittet fengslet siden. Den russiske sikkerhetstjenesten FSB mener han var på spionoppdrag da han ble pågrepet.

Berg har sagt seg ikke skyldig etter spionasjetiltalen, men har erkjent kontakt med norsk etterretning i forkant av reisen til Moskva.

– Vi har ett overordnet mål, det er å ivareta Frode Bergs interesser. Det er en vanskelig situasjon for Frode Berg og hans familie. Det betyr også at vi i liten grad kommer til å kommentere dette, sa Solberg til NTB tidligere tirsdag om saken.

– Jeg håper å se ham tilbake i Norge, la Solberg til.