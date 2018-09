Putin og Erdogan vil opprette demilitarisert sone i Idlib

Verden

Av NTB-AFP-DPA

De to presidentene møttes mandag i Sotsji i Russland for å diskutere den videre strategien i Idlib-provinsen.

Russland er president Bashar al-Assads fremste støttespiller og slutter opp om hans plan om en stor militæroffensiv for å nedkjempe den ytterliggående islamistgruppa Hayat Tahrir al-Sham (HTS), som har sterke bånd til al-Qaida og kontrollerer rundt 60 prosent av provinsen

Tyrkia støtter flere mer moderate opprørsgrupper i provinsen og har krevd full våpenhvile av frykt for at en militæroffensiv vil føre til en stor flyktningstrøm over grensa.

Russisk og tyrkisk militærpoliti

Putin og Erdogan ble mandag enige om at det innen fire uker skal opprettes en demilitarisert sone i Idlib.

– Vi har besluttet å innen 15. oktober opprette en demilitarisert sone som er mellom 15 og 20 kilometer bred langs fronten mellom den væpnede opposisjonen og regimets styrker, opplyste Putin etter møtet.

– Dette vil medføre tilbaketrekning av alle radikale krigere fra idlib, sa Putin, som opplyste at sonen skal patruljeres av russisk og tyrkisk militærpoliti.

– Vi vil forhindre en humanitær tragedie, noe som kunne ha blitt resultatet av et militært angrep, sa Erdogan etter møtet.

– Skal ikke angripes

Ifølge Russlands forsvarsminister Sergej Sjoigu innebærer avtalen mellom Putin og Erdogan at det ikke skal gjennomføres militære angrep mot Idlib-provinsen.

Opprørerne fra Hayat Tahrir al-Sham vil ikke få oppholde seg i den demilitariserte sonen, som også skal være fri for tunge våpen.

Det er ikke kjent hvor opprørerne som jages ut av sonen, skal ta veien, og om sonen også vil inkludere byen Idlib.

Det er heller ikke klart om også opprørerne fra Hayat Tahrir al-Sham vil bli unntatt fra løftet om stans i angrep.

Mange flyktninger

FN anslår at det oppholder seg rundt 3 millioner mennesker i Idlib, rundt halvparten av dem internflyktninger fra andre deler av Syria eller fra selve provinsen.

Syriske regjeringsstyrker, støttet av russiske kampfly, har de siste ukene angrepet en rekke opprørsmål i Idlib, og FN frykter at en opptrapping vil drive hundretusener på flukt fra provinsen.

USA, flere EU-land og hjelpeorganisasjoner har også advart mot en humanitær katastrofe, men Syria og Russland har inntil nylig fastholdt at de ytterliggående islamistene i Idlib skal nedkjempes.

Tyrkia har være enige i at Hayat Tahrir al-Sham skal unntas fra en eventuell våpenhvile. (NTB)

