Verden

Melania Trump hadde på seg en kremhvit dress fra Christian Dior. En dress som minner mistenkelig mye om antrekket til en rekke kvinner fra demokratene under fjorårets State of the Union-tale, skriver CNN.

De protesterte mot Trumps politikk ved å stille i hvitt, en farge også suffragettene (legendarisk kvinnebevegelse som oppsto i England på begynnelsen av 1900-talet) brukte. I år var det altså Melania som stilte i hvitt fra topp til tå.

Flere spør seg nå om dette var en stille protest fra førstedamen.

Melnaia Trump holdt en egen motakelse, i Det hvite hus, for sine 15 gjester, før de tok turen til Capitol Hill. Også dette uvanlig, ifølge CNN.

Les også: CNN: Donald Trump har hjertesykdom



Melania Trump i hvitt under State of the Union. Foto: NTB scanpix

Kvinneprotest

Under State of the Unioen-talen i fjor stilte en rekke kvinner i hvitt fra topp til tå, for å protestere mot Donald Trump og hans politikk.

Førstedame Melania Trump ankom Capitol Hill i en egen bil, sammen med sine gjester.

Ifølge pressesekretær Sarah Sanders ankom førstedamen alene for ikke noen anne grunn enn at «hun kunne hilse på gjestene og gå rett inn».

Les også: – Ivanka ble ansatt i Det hvite hus og det var først da folk oppdaget at hun er stokk dum

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Uvanlig

Dette er helt uvanlig. Riktignok er bilturen fra Det hvite hus til Capitol Hill på noen få minutter, men presidenter og førstedamer har pleid å ankomme sammen.

Paret dro tilbake til det hvite hus i samme bil, skriver CNN .

Dette er første gang Melania Trump viser seg offentlig sammen med sin mann siden nyttårsaften.

De siste ukene har det kommet fram historier om Donald Trump og en pornostjerne. Dette ble så benektet i natt.

Les også: Pornostjerne trekker påstand om Trump-forhold

Helter

Gjestene spenner fra politibetjent Ryan Holets til den 12 år gamle gutten Preston Sharp. Holets adopterte barnet til en rusavhengig, mens Sharp organiserte så 40.000 flagg og blomster prydet falne soldaters graver.

Barack og Michelle Obama, så vel som George og Laura Bush ankom sammen til State of the Union-talen i alle sine respektive åtte år som presidentpar.

Talen er presidentens årlige rapport til Kongressen om rikets tilstand og er en tradisjon som går tilbake til USAs første år som selvstendig republikk.