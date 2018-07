Verden

I demonstrasjoner i et stort antall byer fra Sibir til det sørlige Russland krevde demonstrantene at president Vladimir Putin kaster regjeringen eller går av selv.

Reformen, som ble innført midt under fotball-VM, har medført et kraftig fall i Putins oppslutning.

Både fagforeninger som ellers støtter Putin, politiske partier og opposisjonslederen Aleksej Navalnyj sto bak demonstrasjonene.

Gitt den lave levealderen i Russland vil mange ikke leve lenge nok til å nyte godt av pensjonen. Forslaget innebærer at pensjonsalderen heves til 65 for menn og 63 for kvinner.

Flere analytikere mener at den økende misnøyen med reformen, som kommer samtidig som levestandarden synker, kan bli en av de verste utfordringene for Putin siden han kom til makten for snart 20 år siden.

I Omsk alene deltok 3.000 mennesker i protesten, ifølge Navalnyj. Også i byer som Vladivostok, Khabarovsk, Tomsk og Murmansk var det stort frammøte, men i Moskva vil ingen demonstrasjoner bli tillatt før etter fotball-VM.

