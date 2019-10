Spansk høyesterett besluttet mandag å dømme Catalonias tidligere visepresident Oriol Junqueras til 13 års fengsel for oppvigleri og misbruk av offentlige midler. Tre andre tidligere politikere ble dømt til 12 års fengsel, mens de fem siste fikk straffer på mellom 9 og 11,5 års fengsel. I alt var tolv personer tiltalt, men tre av dem slapp med bøter.

Aktoratet hadde bedt om enda strengere straffer og ville ha Junqueras dømt til 25 år bak murene.

Etter dommen uttalte den tidligere visepresidenten og professoren at Catalonias uavhengighet er nærmere enn noensinne

– Vi katalanere har ikke noe alternativ, sa han ifølge Det republikanske venstrepartiet.

Vil legge striden bak seg

Seks av de dømte er tidligere medlemmer av regionsregjeringen I Catalonia, to er grasrotaktivister, mens én har vært president i den katalanske regionforsamlingen.

Spanias sosialdemokratiske statsminister Pedro Sanchez håper at alle nå kan legge uroen bak seg.

– Vi kan starte et nytt kapittel for et moderne, pluralistisk og tolerant Catalonia som tar sin rettmessige plass i Spania, sier Sanchez.

Men i Barcelona er reaksjonene sterke på at noen av Catalonias mest fremtredende politikere er dømt til mange år bak murene.

Mandag strømmet hundrevis av mennesker ut i gatene for å protestere.

– I dag har de krenket alle rettighetene deres. Det er forferdelig at Europa ikke gjør noe. Jeg ønsker ikke å være europeisk. Jeg ønsker ikke å være spansk, sier 60 år gamle Deni Saball.

FC Barcelona reagerer

Fotballklubben FC Barcelona stiller seg også på kritikernes side.

– Fengsel er ikke løsningen, skriver klubben og ber om dialog og forhandlinger.

Den nåværende katalanske regionlederen Quim Torra sa samme dag at katalanske myndigheter er fast bestemt på å fortsette kampen for en uavhengig katalansk republikk.

– Vi ber om at undertrykkelsen tar slutt, at politiske fanger løslates og for et amnesti som burde markere en avslutning for alle som er blitt utsatt for gjengjeldelse, sa han.

Brøt grunnloven

Bakgrunnen for konflikten er forsøket på å løsrive regionen Catalonia fra Spania i 2017. Den daværende katalanske regjeringen holdt en folkeavstemning hvor 90 prosent stemte for uavhengighet – men hvor valgdeltakelsen var lav. Avstemningen ble erklært grunnlovsstridig av Spanias høyesterett og regjering. Likevel erklærte regionforsamlingen i Catalonia uavhengighet fra Spania. Regjeringen i Madrid valgte å avsette de katalanske lederne, og flere av dem ble siktet for oppvigleri, opprør og misbruk av offentlige midler. Regionens avsatte president Carles Puigdemont valgte å dra i eksil til Belgia.

Ny arrestordre

Mandag reagerte Puigdemont hardt på de strenge dommene mot tidligere regjeringskolleger.

– Hundre år til sammen. En skandale, skriver ekspresidenten på Twitter.

Like etter utstedte en spansk dommer en ny internasjonal arrestordre på Puigdemont etter at den forrige ble opphevet av høyesterett i juli 2018. De åtte som ble dømt i tillegg til Oriol Junqueras, er Raül Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sánchez og Jordi Cuixart. (NTB)