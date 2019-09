– Fem store krav, intet mindre. Befri Hongkong, revolusjon nå, heter det i en melding som har blitt delt på internett blant medlemmer av protestbevegelsen.

Kravene handler blant annet om uavhengig etterforskning av politivold og løslatelse av pågrepne demonstranter. Et annet krav dreier seg om retten til fritt valg av ledere.

– Mer enn 1.000 mennesker har blitt pågrepet og utallige såret, står det også i meldingen.

Hongkongs hardt pressede leder Carrie Lam bekrefter at hun formelt trekker tilbake det utskjelte lovforslaget om utlevering til Kina. Lam kommer med bekreftelsen i en TV-tale onsdag.

– Regjeringen vil formelt trekke tilbake lovforslaget for å roe ned offentlig bekymring, sier Lam.

– For lite og for sent

Den kjente Hongkong-aktivisten Joshua Wong skriver på Twitter at skrotingen av lovforslaget kommer for sent.

– Lams svar kommer etter at sju liv har blitt ofret, og etter at mer enn 1.200 mennesker har blitt pågrepet, der mange blir behandlet dårlig av politiet, skriver han.

Wong oppfordrer verden til å være årvåkne, og til å ikke bli lurt av myndighetene i Hongkong og Beijing.

Omstridt lovforslag

Aksjemarkedene i Hongkong steg kraftig etter at meldingene først ble publisert av South China Morning Post tidligere onsdag.

En permanent skroting av lovforslaget var demonstrantenes hovedkrav da protestbølgen brøt ut i Hongkong i juni. Da Carrie Lam 15. juni la forslaget i en skuff, økte demonstrasjonene i omfang.

Lovforslaget åpnet for å utlevere hongkongkinesere til Fastlands-Kina for straffeforfølgelse. Men demonstrantene krevde at lovforslaget formelt trekkes tilbake, og de neste tre månedene har Hongkong vært rystet av de største demonstrasjonene i nyere tid.

Siden har fire krav som omtales som ufravikelige, kommet til: Carrie Lam må gå av, politivold må granskes, pågrepne demonstranter må løslates, og befolkningen må få større demokratisk frihet.

Store demonstrasjoner

Millioner har demonstrert i byens gater i løpet av sommeren. Studenter og unge står i spissen for demokratibevegelsen, som frykter at økt innflytelse fra Beijing vil føre til at de mister sine spesielle rettigheter. Stadig flere protester har også vært rettet mot politivold, og kravet har økt om at Carrie Lam må gå av.

Streiker, trafikk-kaos og stengte flyplasser har bidratt til økt usikkerhet. På børsene har Hang Seng-indeksen falt mer enn 10 prosent siden protestene brøt ut. Onsdag endte den opp 3,9 prosent.