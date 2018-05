Professor: – Et selvsikkert Israel gjør som de vil med USAs velsignelse

Verden

Samtidig som Israel feiret 70 år skjøt israelske soldater løs på palestinske demonstranter på Gazastripen. Minst 43 personer er drept og BBC melder at over 2.000 er såret. Blant de drepte er en 14 år gammel gutt. Mange av demonstrantene ble truffet av skarpe skudd på flere hundre meters hold. Ifølge NTB har israelske jagerfly bombet Hamas-mål på Gazastripen, deriblant en militær treningsleir.

Historieprofessor Hilde Henriksen Waage ved Universitetet i Oslo sier Israel opplever at de kan gjøre som de vil uten frykt for sanksjoner.

– Den eneste makten i verden som kan få Israel til å legge bånd på seg er USA. Nå ser vi et USA som heller oppfordre Israel til å bruke og demonstrere sin makt. Israel opptrer med største selvsikkerhet fordi de har USA så til de grader i ryggen, dermed kan de også tillate seg å skyte ned demonstrerende palestinere, sier Waage.

Massakre

Palestinske myndigheter anklager Israel for en massakre. Tyrkia mener USA har et like stort ansvar for de mange palestinerne som er drept, som Israel.

President Donald Trumps avgjørelse om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad og flyttingen av den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem i går, er årsaken til masseprotestene i Gaza.

Jerusalem er ulovlig okkupert av Israel. Øst-Jerusalem er i dag hjem for 320.000 palestinere og rundt 210.000 israelske bosettere, og regnes som hjertet i konflikten mellom Israel og palestinerne.

Timingen for flyttingen av ambassaden var ikke tilfeldig, i går var det 70 år siden staten Israel ble opprettet.

USAs anerkjennelse av Jerusalem er en stor seier for Israel, sier Waage. Trumps datter Ivanka Trump og svigersønnen Jared Kushner deltok på seremonien i Jerusalem og understreket de tette båndene mellom USA og Israel.

– For Israel er dette en gledens dag. De har vunnet en full seier over palestineren i denne konflikten. For palestinerne betyr det derimot at ytterligere en spiker i likkista til den døde palestinske staten er banka på plass. Med all mulig tydelighet blir det demonstrert at palestinerne har tapt. Israel har vunnet og de bruker sin nyvunne selvtillit til å bare skyte ned sivile, sier Hilde Henriksen Waage.

Katastrofen

I dag markerer palestinerne «nakba», katastrofen. Opprettelsen av Israel betydde starten på fordrivelsen av palestinere fra sine hjem og sine landområder. Striden mellom Israel og palestinerne handler om retten til landet.

– Israels uløselige problem er hva de skal gjøre med palestinerne når de har vunnet landet. En planer å gjøre livet så vanskelig i Gaza og på Vestbredden at palestinerne flytter av seg selv. Men palestinerne har så langt klora seg fast til landet, sier Waage.

Hva som nå vil skje vil avhenge av hvor store tap og hvor mange døde palestinerne vil tåle før de trekker seg tilbake, mener Waage. Hun tror ikke på noen ny stor krig nå, palestinerne vet at de er for svake militært til et nytt oppgjør med Israel.

– Men dette er umulig å si. Ingen vet når den neste eksplosjonen kommer, sier hun.

