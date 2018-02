Prins Henriks utfordrende liv i skyggen

Verden

Det skulle ta mange år for den franskfødte prinsen å bli fullt ut godtatt av sitt nye folk, ikke minst fordi han aldri lærte seg det danske språket skikkelig. Det skyldtes blant annet at familien snakket fransk og ikke dansk hjemme. Dette tok dronning Margrethe senere selvkritikk for, og prinsen selv ga også uttrykk for at dette var noe han angret på.

På sine eldre dager, ikke minst etter hvert som barnebarna kom til verden, ble dronningens ektemann mer akseptert blant dansker flest. Det ble imidlertid flere kontroverser der prinsen uttrykte misnøye med posisjonen sin i kongefamilien. Med sin franske bakgrunn, der mannen tradisjonelt er familiens overhode, var det hardt å akseptere å stå under kone, sønner og svigerinne på rangstigen.

Kontroversiell

Prins Henriks utspill om likebehandling ble ikke bare møtt med kritikk, men også sett på som et krav om å bli likestilt med kvinner som gifter seg kongelig og får dronningtittel. Han var aldri redd for å snakke rett fra levra og advarte mot politisk korrekthet. I 2001 tok han sin kone kraftig i forsvar da hun fikk krass kritikk for å røyke foran journalister og rundt barnebarna.

– La folk dø av røyking hvis de ønsker å dø. Det er deres egen sak. For øvrig røykte dronning Ingrid [dronningens mor], som døde 90 år gammel, mer enn sin datter, sa prins Henrik.

Prinsen valgte å gå av som pensjonist i 2015, 81 år gammel, men fortsatte å markere seg, og i september 2017 kom beskjeden om at han led av demens.

Ifølge Rigshospitalet var da omfanget av den kognitive svikten allerede større enn hva prinsens alder skulle tilsi. Sykdommen kunne, ifølge hoffet, medføre forandringer i væremåte, reaksjonsmønstre, dømmekraft og følelsesliv, og samspillet med omverdenen. Prins Henrik trakk seg tilbake fra offentlighetens lys.

Sterke følelser

Før sykdommen var det likevel tydelig at prins Henrik var svært utilpass med rollen sin. Da dronningen var syk i 2002 var det kronprins Frederik som tok over, blant annet da han sto først og tok imot gjestene ved den årlige nyttårsmottakelsen på Christiansborg Slott.

Etter denne hendelsen dro prins Henrik til sitt franske vinslott Cayx, der han i et flere siders intervju med avisen B.T. ga uttrykk for hvor ydmyket han følte seg. Dronning Margrethe og deres to sønner reiste rett til Frankrike, der de innkalte pressen til en fotosesjon for å «slukke ilden» og vise fram «den lykkelige familie». Etter denne episoden fikk prins Henrik tittelen Hans Kongelige Høyhet Prinsgemalen og ble ikke lenger titulert bare prins, men i 2016 gikk han tilbake til prinsetittelen da han pensjonerte seg.

Likevel fortsatte prins Henrik å havne i mediene, etter flere uttalelser og hendelser. Mye av dette kan ha hatt med den ulmende sykdommen å gjøre.

Oppvekst

Dronning Margrethes ektemann ble født i Frankrike 11. juni 1934. Hans døpenavn var Henri Marie Jean André og han fikk senere tittelen greve av Laborde de Monpezat.

Sine fem første leveår tilbrakte han i Vietnam, det daværende Fransk Indokina, der faren drev forretninger. Som ung voksen studerte han både i Vietnam og i Frankrike. Han ble senere diplomat og traff sin fremtidige dronning i England, der han var ambassadesekretær ved Frankrikes ambassade i London.

De to giftet seg i Holmen kirke i København 10. juni 1967, og franske Henri ble prins Henrik av Danmark. Året etter ble sønnen Frederik født, og ett år etter det kom sønn nummer to, Joachim, til verden.

Fransk vinslott

Fram til 2015 drev Danmarks prins sitt vinslott i Cahors i Frankrike. Vinene herfra er etter ekspertenes utsagn blitt bedre og bedre med årene. Ved kongelige tafler i Danmark er prinsens viner en selvsagt del av måltidet, og vinene distribueres ellers over hele verden.

Driften er forpaktet bort, men kongefamilien eier fortsatt vinslottet, som også er deres feriested. Her tilbringer de gjerne noen uker om sommeren og høsten, både sammen og hver for seg. Nå blir det trolig prinsens to sønner som overtar slottet. (NTB)