Paret skal besøke Afrika sammen med sønnen Archie nå i september. Og da går ferden med fly. Dog ikke med privatfly som sist de var ute og reiste, men med helt vanlig rutefly, skriver CNN.

Hertugen og hertigunnen av Sussex drar sammen til Sør-Afrika, mens Harry også skal besøke Angola, Malawi og Botswana mellom 23. september og 2. oktober.

Det vil bli deres første offisielle reise sammen som en familie.

Nylig var paret på tur til Frankrike og Ibiza med få dagers mellomrom. Begge turene ble tatt i privatfly. Og da haglet kritikken fra mange hold.

Dette ser det nå ut til at paret har tatt til seg og velger nå altså et helt vanliig rutefly til Sør-Afrika.

Harry svarte på kritikken under en spørsmålsrunde i august og da forsvarte han seg med at han «flyr 99 prosent med rutefly», ifølge CNN.

Les også: Rapstjernen A$ap Rockys svenske kjendisadvokat skutt i Stockholm.

Les også: Meghan Markle får feminismekritikk etter fødselen for ikke å stille på sykehustrappa med den nyfødte

Kjærlighet til naturen

I et intervju med britiske Vogue, som kona Meghan var gjesteredaktør for i sommer, diskuterer prinsen blant annet neste generasjonens liv på kloden med den 85 år gamle antropologen Dr. Jane Goodall.

– Vi er den arten på kloden som ser ut til å tro at den tilhører bare oss, og bare oss, sier prins Harry i intervjuetifølge People.

Han forteller videre at han alltid har hatt en tilknytning og en kjærlighet for naturen, og sier at han alltid har vært

bevisst på å ha det, men at det å bli far har endret hans perspektiv, skriver NTB.

– Jeg vil ha maksimum to barn, sier Harry og fortsetter:

– Jeg har alltid tenkt at dette stedet er lånt.

34-åringen mener vi burde klare å etterlate kloden i en bedre tilstand for den neste generasjonen. Han sier også at menneskeheten er i ferd med å bli kokt levende.

Prins Harry og hertuginne Meghan fikk i mai sønnen Archie.

Les også: Drillo: – Jeg slo aldri Sverige som trener (DA+)

Les også: Sånn ser ungen til Harry og Meghan ut: – Han har allerede fått ansiktshår