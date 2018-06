Verden

JERUSALEM (Dagsavisen): Bare noen timer etter toppmøtet mellom Donald Trump og Kim Jong-un i Singapore truet Iran igjen med å trekke seg fra atomavtalen.

– Hvis Iran ikke nyter fordelene i avtalen, vil det bli praktisk umulig å bli værende, sa president Hassan Rouhani i en telefonsamtale med Frankrikes president Emmanuel Macron, ifølge det iranske nyhetsbyrået IRNA.

Iran truer også med å anrike uran til et høyere nivå enn det atomavtalen tillater, dog under nivået nødvendig for atomvåpen.

Etter at president Donald Trump trakk USA ut av avtalen i forrige måned og innførte nye sanksjoner, har Irans økonomiske situasjon blitt svekket.

Under press

At Teheran kjenner presset blir tydelig ved at Iran har signalisert at landet kan være villig til å redusere sitt militære nærvær i arabiske land, et spørsmål som plager arabiske land vel så mye som atomspørsmålet. Iran vurderer å redusere involveringen både i Syria og Jemen.

Presset er så hardt at det kan tvinge myndighetene inn i direkte forhandlinger med USA. Toppmøtet i Singapore vil få direkte konsekvenser for Iran, mener den anerkjente eksperten Imad Salamey.

– Når du ser den forverrede økonomiske virkeligheten og de mange protestene overalt i Iran, kan det iranske regimet komme til å måtte søke redning nettopp hos Trump-administrasjonen, og selv søke en Nord-Korea-modell, sier professor Salamey, statsviter fra det libanesisk-amerikanske universitetet i Beirut.

I bytte med vage løfter om nedrusting, løfter Nord-Korea har gitt og brutt tidligere, ga Trump en livline til diktaturet på Korea-halvøya. Ikke bare ville regimet sikre sin egen overlevelse, Trump gjorde det også klart overfor USAs regionale allierte at Washington ønsker å trappe ned sitt nærvær i området.

Allierte med Nord-Korea

Tilnærmingen mellom USA og Nord-Korea er dårlige nytt for Iran.

– De militære relasjonene mellom Nord-Korea og Iran er nære, og mesteparten av Irans atomkunnskap kom fra nettopp Nord-Korea, sier Mehdi Mozaffari, en iransk statsviter fra universitetet i Aarhus.

Han tror de nye sanksjonene mot Iran er et stort slag for myndighetene.

– Hver dag hører vi om nye selskaper som forlater Iran. Folk flest fikk dessuten ingenting av milliardene som kom som følge av atomavtalen, pengene forsvant i korrupsjon, og regimet har mistet avgjørende støtte i folket. Over to tredjedeler av iranerne er unge, født etter revolusjonen, og de anser ikke at regimet er del av den moderne verden de ønsker, sier Mozaffari til Dagsavisen.

Vil ha atombombe

Shervin Malekzadeh, en iransk-amerikansk akademiker som forsker på livet blant vanlige iranere, er ikke like overbevist. Opinionsundersøkelser er umulige i et ufritt Iran, men Malekzadeh anslår at flertallet av iranerne støtter atomprogrammet.

– Folk flest sier «hvorfor skal ikke også vi kunne ha en atombombe». Også folk som er imot regimet sier dette. Det er ikke religionen som er det avgjørende elementet i Iran, det er nasjonalismen, sier Malekzadeh.

Erkefienden Israel forsøker å dytte regimet over kanten. Israels statsminister Benjamin Netanyahu lager YouTube-videoer der han appellerer direkte til det iranske folket. I en video lovpriser han Irans mange talenter, men sier det er trist at iranere bare kan lykkes i utlandet, siden regimet hjemme stjeler fra folket. I en annen adresserte han en pågående vannkrise i Iran, og sier at Israel gjerne skulle hjelpe men at det ikke er mulig på grunn av fiendskapet fra prestestyret i Teheran.

Kan verden kunne komme til å bevitne like sjokkerende scener som de i Singapore, men denne gangen mellom iranske og amerikanske ledere? Meningene er delte. Professor Salamey i Beirut tror den eneste løsningen vil være direkte bilaterale forhandlinger og avtaler mellom USA og Iran.

Malekzadeh i USA er skeptisk.

– Det kommer ikke til å skje. Et slikt møte med Trump vil gå imot hele det iranske regimets natur, sier han.