Verden

Det har fått flere til å spekulere på om det pågår en kampanje for å bli kvitt den argentinske paven, som blir ansett som relativt liberal.

Saken slo ned som en bombe i helgen da erkebiskop Carlo Maria Viganò offentliggjorde et elleve sider langt brev midt under pavens historiske Irland-besøk.

I brevet hevdet Vigano at paven har sett gjennom fingrene med overgrepsanklagene mot den amerikanske kardinalen Theodore McCarrick i flere år. Han krevde også pavens avgang.

Siden har ytterligere to av pavens fremste kritikere stått fram med støtte til Vigano.

Paul Elie, som underviser ved Berkley Center for Religion, Peace and World Affairs ved Georgetown University, sier at kritikken er et direkte resultat av pavens tolerante holdninger.

– Fordi Frans ikke er tilbøyelig til å ha noen autoritær stil, har han tillatt at det gis åpent uttrykk for mye mer uenighet enn hva hans forgjengere tillot, sier Elie.

Krever pavens avgang

Blant pavens fremste kritikere internt i Vatikanet, er den amerikanske kardinalen Raymond Leo Burke. Onsdag rykket han ut med støtte til erkebiskopen.

– Jeg kan ikke si om det er galt å kreve pavens avgang, jeg sier bare at for å komme dit, så må du etterforske og handle i tråd med det som blir funnet, sa Burke.

– En anmodning om å gå av, er imidlertid legitim. Alle kan kreve det for enhver geistlig som har gjort en grov feil, la han til.

Dagen før hadde en italiensk journalist, Marco Tosatti, som driver en konservativ og sterkt pavekritisk blogg, skrytt av at han hadde hjulpet til med å utarbeide og redigere Viganos vitnesbyrd før det ble oversatt til spansk og engelsk. Tosatti hyllet samtidig Vigano for hans mot.

Vigano ble aldri selv kardinal, men havnet i stedet i Washington etter å ha kritisert Vatikanet for dårlig økonomistyring.

Under Irlands-besøk

At det elleve sider lange brevet fra Vigano ble offentliggjort samtidig som paven var på et historisk besøk i Irland, har bidratt til å styrke mistanken om at det pågår en kampanje for å bli kvitt ham. Konservative katolikker har lenge ment at Frans er altfor progressiv, og de misliker også hans tydelige sosiale engasjement, som de mener går på bekostning av mer kirkelige oppgaver.

Paven selv har ikke villet kommentere anklagene om at han visste om anklagene mot McCarrick for flere år siden uten å gjøre noe.

Søndag uttalte han at brevet fra Vigano kan anses som et homofobisk manifest og et angrep på Frans og hans allierte. Han sa også at brevet «taler for seg selv» og at journalister får gjøre seg opp sin egen mening.

I sommer ble McCarrick den første kardinal i moderne tid som gikk av da pave Frans godtok hans avskjedssøknad. Det skjedde etter at en amerikansk kirkegransking fastslo at anklagen om at han hadde forgrepet seg seksuelt på en 16-åring, var troverdig. Den avsatte kardinalen har sagt han ikke kan huske å ha begått overgrep.

NTB