Verden

Storbritannias statsminister Theresa May har ikke bare forhandlingene overfor EU å bekymre seg over – hun må hanskes med en voksende strid og åpenbare kamper innen eget parti om hvilken retning brexit skal gå.

Striden har toppet seg idet Storbritannia og EU går inn i neste fase av forhandlingene om utmeldingen.

Kuet av EU?

Det er fløyene som står på ulike sider i brexit-spørsmålet som nå virker stadig mer uforsonlige. På den ene siden er sentrale personer som ønsker en myk brext, som finansminister Philip Hammond. På den andre siden er gruppen som ønsker et hardt brudd, og der euroskeptikeren og parlamentsmedlem Jacob Rees-Mogg er blitt en ledende figur. Rees-Mogg leder «European research group», en mektig gruppering av rundt 60 konservative politikere som er for en hard brexit.

Denne uka var det uttalelser fra finansminister Hammond som satte fyr på debatten. I Davos i Sveits torsdag sa Hammond at regjeringen vil søke kun «beskjedne» forandringer i forholdet mellom Storbritannias og EUs økonomier etter utmeldingen.

Dette provoserte brexit-fløyen, som mener den britiske regjeringen ikke er ambisiøs eller radikal nok i sin tilnærming overfor EU i forhandlingene.

Rees-Mogg anklaget Mays regjering for å være «kuet» av EU.

Statsministerens kontor var etter Hammonds uttalelser raskt ute med å understreke at regjeringen ønsker en markant forandring.

– Selv om vi ønsker et dypt og spesielt økonomisk partnerskap med EU etter at vi går ut, kan ikke dette beskrives som veldig beskjedne forandringer, het det fra en talsmann for Downing street.

Tilspisset

At fløyene i partiet trekker i hver sine retninger i brexit-spørsmålet, er ikke nytt. Men uttalelsene fra sentrale personer begynner å bli spissere og mer åpent uttalt. Statsminister May gikk tidlig ut og sa at Storbritannia vil gå ut av både det indre markedet og tollunionen. Samtidig går signalene fra regjeringen i det siste stadig mer i retning av det går mot et tettere forhold til EU enn hva anti-EU-delen ønsker seg. Det er denne bevegelsen EU-motstanderne i partiet nå frykter.

– Tilnærmingen ser ut til å være at vi må akseptere hva EU vil gi oss og ta det derfra. Slik kan vi ikke forhandle, og slik kan ikke landet vårt oppføre seg, sa Rees-Mogg i en tale torsdag.

Fase to vil handle om det framtidige forholdet mellom EU og Storbritannia. Før jul ble det forhandlet om «skilsmisserammene».