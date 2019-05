Pete Buttigieg, presidentkandidat for Demokratene, retter kraftige beskyldninger mot USAs president Donald Trump. Den militære veteranen mener Trump løy og jukset seg til å slippe å tjenestegjøre som soldat i Vietnamkrigen.

Trump fikk innvilget hele fem utsettelser i forbindelse med militærtjenesten. Fire av utsettelsene fikk han på grunn av universitetsutdanning, og den siste på grunn av hælsporer. Dette er små benutvekster som kan oppstå under foten.

– Jeg har liten sans for hans beslutning om å bruke sin privilegerte status til å late som han var syk, for å unngå å tjenestegjøre i Vietnam, sier Buttigieg, ifølge The Guardian.

Buttigieg tjenestegjorde selv i syv måneder som løytnant i Afghanistan, og måtte i den forbindelse ta ut permisjon i syv måneder fra sitt verv som ordfører i byen South Bend i delstaten Indiana.

– Hvis han var en samvittighetsfull motstander (av krigen. red.anm.), ville jeg beundre det, men dette er en som, jeg synes det er ganske opplagt for de fleste av oss, utnyttet at han var barn av en mangemillionær for å kunne late som han var skadet, slik at noen andre kunne reise ut i krigen i hans sted, sa Buttigieg på et Wasington Post-arrangement torsdag og fortsatte:

– Jeg vet at dette åpner opp gamle sår fra en komplisert tid under en komplisert krig, men jeg er også gammel nok til å huske da konservative snakket om karakter som noe som betydde noe i presidentskapet, så jeg synes det bør bli snakket om.



Legeattest

New York Times siterte i fjor kilder som hevdet at legen som skrev ut legeattesten om Trumps hælsporer, skrev en falsk attest for å gjøre Fred Trump, Donald Trumps far, en tjeneste. Legen skal ha hatt kontor et bygg som var eid av Fred Trump i Queens i New York.

Legen som beskyldes for dette, Larry Braunstein, døde i 2007, men hans døtre fortalte avisen at faren deres flere ganger skal ha fortalt om hvordan han gjorde Donald Trumps far «en tjeneste» ved å skrive legeattesten.

Trump har selv tidligere nektet for at faren hjalp ham med å unngå militærtjeneste under Vietnamkrigen.

