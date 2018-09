Verden

En høytstående medarbeider i Trump-administrasjonen advarer i en usignert kronikk i The New York Times om presidentens «umoralske» og «oppfarende» lederskap.

CNNs kilder røper nå at Trumps medhjelpere kommer nærmere og nærmere identiteten til kronikkforfatteren. Det skal kun være noen få personer igjen på listen, og Trump tenker ikke å gi seg før han har funnet vedkommende. Ifølge Kellyanne Conway, rådgiver i Det hvite hus, tror USAs president at personen jobber med nasjonal sikkerhet i regjeringen. Det sier hun i et intervju med den velrenommerte reporteren Christiane Amanpour.

CNN kjenner foreløpig ikke til antallet personer - eller identiteten - til personene som Trumps medhjelpere nå undersøker.

Fredag meldte flere medier at Det hvite hus og president Trump vurderer å ta i bruk løgndetektor for å finne «forræderen». Denne planen får også støtte fra den republikanske senatoren Rand Paul, som er en stor Trump-støttespiller. Pauls støtte til å bruke løgndetektor bekreftes av senatorens egen stab til Washington Examiner.

Trumps plan kommer etter at 32 personer har nektet for at de er forfatteren av innlegget.

Obama-kritikk

Dette er ikke første gang Paul vil bruke løgndetektor. I mars 2017 krevde han at Det hvite hus måtte finne den som lekket en samtale mellom sikkerhetsrådgiver Michael Flynn og den russiske ambassadøren til pressen.

Under et valgkamparrangement i North Dakota fredag var Trump blant sine egne.

Han rakket ned på sin forgjenger Barack Obama som holdt en tale tidligere på dagen. En tale som ble holdt under et valgkamparrangement på Universitet i Illinois. Der gikk Obama løs på Donald Trump og nevnte han ved navn en gang.

– Jeg så talen, jeg sovnet, sa Trump.

Stikk

I sin tale kom Obama også med et stikk mot Trumps relasjon til Russlands president.

– Her har Det republikanske partiet kjempet mot kommunismen til alle tider. Nå skryter Trump av Putin, en tidigere KGB-sjef, sa Obama.

Donald Trump snakket i sin tale om den pågående Russland-etterforskingen til FBI. Og om han skulle bli siktet eller dømt var det i hvert fall ikke Donald Trumps egen skyld, det var de i salen som eventuelt må ta det ansvaret.

– Dere vet at om jeg blir siktet, er det ikke min feil, men i så fall deres skyld, for da har dere ikke stemt, sa han til publikum, ifølge Business Insider.

Det er valg 6. November, såkalt mellomvalget, og om det skulle bli demokratisk flertall i Representantenes hus, kan grunnen for riksrett være lagt. I Representantenes hus kreves det kun et simpelt flertall og det er ventet at Det demokratiske partiet vil sikre seg et flertall der etter valget.

