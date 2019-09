Huset ble lagt ut for salg for 2,9 millioner dollar tidligere i år, tilsvarende nesten 26 millioner kroner, men ble etter hvert tatt av markedet. Nå skal det altså under hammeren, skriver Business Insider. Eventuelle kjøpere må trolig bla opp mange millioner for å få tilslaget.

Det adskilte boområdet Jamaica Estates, der USAs president bodde til han var 13 år gammel, er beskrevet av Trump som «en oase».

Et av husets soverom. Foto: Mary Altaffer/AP/NTB scanpix

Fred Trump, Donalds far, bidro da huset ble oppført. Det har totalt 23 rom, skriver Business Insider.

– Det var veldig vakkert. Og det lå i et trygt område. Noen deler av Queens var jo ikke like trygge, sa Trump til New York Times i 1997.

Da huset ble lagt ut for salg tidligere i år, ba eieren om at han ønsket kjøpesummen kontant, ifølge Forbes, som har en rekke bilder av huset i sin sak.