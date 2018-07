Verden

Av Jørn H. Skjærpe (Dagsavisen) og Nils Myklebost (NTB)

Trump skal mandag utnevne sin andre dommer til USAs øverste domstol. Den nye dommeren tar over etter Anthony Kennedy, som nylig kunngjorde at han pensjonerer seg i slutten av juli. Kennedys avgang gir president Donald Trump en kjærkommen mulighet til å utnevne en ny konservativ dommer som kan bli sittende i 30–40 år og som vil gi høyresiden et klart flertall.

Fox News melder torsdag at Trump er ferdig med intervjurunden, men at han ikke har bestemt seg riktig ennå. CNN skrev onsdag at Trump ville være ferdig med runden torsdag eller fredag. USAs president skal ha intervjuet følgende seks kandidater: Brett Kavanaugh, Raymond Kethledge, Amy Coney Barrett, Amul Thapar, Joan Larsen og Thomas Hardiman. Presidenten skal ha snakket med én av de seks kandidatene to ganger. Kavanaugh, Kethledge og Barrett er foreløpig de heteste navnene, skriver Fox News. Den opprinnelige listen av kandidater skal ha vært på 25 navn - alle motstandere av selvbestemt abort.

Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer, har uttalt at Demokratene vil satse hardt på å mobilisere folkelig motstand mot en ny høyesterettsdommer som går imot abort og Barack Obamas helsereform.

Hektisk

Før kunngjøringen fra Trump mandag, pågår det hektisk lobbyvirksomhet rundt presidenten, ifølge CNN. En rekke grupper ønsker å fremme sin foretrukne kandidat. CNN hevder at Trump vil gjøre sitt ytterste for å unngå at kandidaten han velger lekkes ut til mediene.

Onsdag var det USAs nasjonaldag, men Trump skal likevel ha brukt tid på prosessen rundt en ny dommer. Presidenten rakk i tillegg å tvitre «Gratulerer med dagen, Amerika» på den store dagen.

Torsdag er han på et møte i Montana, før han så flyr til New Jersey. Der skal han unne seg tre dager ferie, blant annet med favoritthobbyen golf, ifølge Fox News.

Mandagens avgjørelse vil få stor oppmerksomhet. Utnevnelsen av en ny dommer i USAs høyesterett kan styre politikken i årtier. Retten til fri abort står i fare, og det blir neppe begrensninger på våpen, skriver NTB.

– Framtiden for vårt demokrati står på spill, sa Demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi i forrige uke, og påpekte at Kennedys etterfølger kan påvirke retningen for amerikansk lovgiving i mange tiår.

Kennedy var mannen i midten som balanserte mellom fire konservative og fire liberale dommere. Det var takket være hans stemme at homofile ekteskap ble legalisert, han har konsekvent forsvart kvinners rett til abort, og han var kritisk til fangeleiren ved Guantanamo. På den annen side stemte han med høyresiden mot restriksjoner på retten til å ha våpen, mot begrensninger på donasjoner til valgkamper, og det var hans stemme som avgjorde at George W. Bush ble president i stedet for Al Gore etter det omstridte valget i Florida i 2000.

Vanskelig for demokratene

Demokratenes Chuck Schumer har kommentert at det eneste rette er at velgerne får si sin mening, og at Senatets godkjenning derfor må vente til etter mellomvalget i november.

Han viser til at Republikanerne med samme begrunnelse i nesten et år blokkerte godkjenningen av en liberal dommer Barack Obama utpekte, til etter presidentvalget, med det resultat at Trump i stedet fikk utnevne konservative Neil Gorsuch.

Men Demokratene har lite å stille opp med. Republikanerne har flertall med 51 mot 49 i Senatet, og det er attpåtil fare for at enkelte demokrater som er sårbare ved valget i høst ikke tør annet enn å stemme for Trumps kandidat.

To av de fire liberale dommerne i høyesterett er for øvrig nå så gamle at Trump fort kan få anledning til å utnevne enda en eller to dommere. De to vil nok gjøre sitt aller beste for å holde seg i live så lenge som mulig.

Påvirke valget

Striden om ny dommer kan også påvirke kongressvalget til høsten i negativ retning for Demokratene, som hittil har vært svært så optimistiske.

Meningsmålinger i 2016 viste nemlig at mange republikanere som slett ikke likte Trump, holdt seg for nesa og stemte på ham likevel, i håp om å endre høyesterett og påvirke amerikansk politikk lenge etter at Trump ikke lenger er president.

En ny dommer kan derfor fort virke mobiliserende på nettopp de republikanske velgerne som nå har hatt sine tvil om Trump. Motstanden mot abort og begrensninger på retten til å eie våpen er tross alt ganske utbredt i USA.

Mer politisert

Høyesterett har i USA en langt mer politisert rolle enn i andre land. De ni dommerne nøler ikke med å gå mot Kongressens vilje om de finner at lover er i strid med grunnloven. Striden står derfor om tolkningen av grunnloven, en strid som setter grunnlovsfundamentalister som står for konservative verdier, opp mot dem som tolker mer i tråd med det moderne samfunn.

Roe vs. Wade som i 1973 ga USAs kvinner rett til å bestemme over egen kropp, er en av kjennelsene som konservative amerikanere lenge har drømt om å få omstøtt.

Mange viktige elementer i amerikansk demokrati kan også være i fare. Demokratene frykter at høyesterett skal gå videre på veien den i det siste har staket ut, med for eksempel å innskrenke stemmeretten og retten til fagorganisering, å oppheve begrensningene på store donasjoner til valgkamper, og godta diskriminering av innvandrere.

Trumps første utnevnelse, den nevnte Neil Gorsuch, ble godkjent av Senatet og tatt i ed i april 2017.

