Verden

Postvesenet i Storbritannia ber innstendig om at britiske miljøvernaktivister slutter å sende tomme potetgullposer uten konvolutt i posten. Det uvanlige post-grepet er en del av en internettkampanje mot potetgullprodusenten Walkers’ bruk av plast i potetgullposene, skriver CNN.

Kampanjen, som har fått inn mer enn 310.000 underskrifter, har som mål å få Walkers til å bruke mer miljøvennlig plast i posene.

Aktivister har postet bilder av seg selv mens de poster tomme potetgullposer med frimerke på.

Les også: Denne byen nekter deg å spise ute

Viser til loven

– Hvis noe er korrekt adressert, og i tillegg har korrekt porto, er vi lovpålagt å håndtere og levere dette til oppgitt adresse, sier en talsperson for postvesenet i Storbritannia til CNN.

– Men vi ber dem som deltar i denne kampanjen om å bruke konvolutter hvis de skal poste potetgullposer. Hvis ikke risikerer vi forsinkelser i postgangen. Det kan også hende at posene må tas helt ut av postgangen, tilføyes det.

Britiske forbrukere kjøper seks milliarder poser potetgull i løpet av et år, ifølge kampanjeleder Geraint Ashcroft. Hoveddelen av disse er ikke resirkulerbare.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Som gift

– Dét er en stor dose gift for miljøet, sier han.

Walkers, som produserer elleve millioner poser potetgull per dag, har som plan å ha plastfrie potetgullposer i løpet av 2025. Flere miljøvernaktivister mener imidlertid at sju år er for lang tid.

– Vi har mottatt en del pakker (potetgullposer), og vi anerkjenner engasjementet i denne saken. Pakkene som kommer i retur til oss vil bli brukt i vår forskning for å forbedre emballasjen vi bruker, uttaler Walker i en epost til CNN.