Pornostjerne saksøker Trump

Stephanie Clifford, også kjent som Stormy Daniels, sier hun skrev under avtalen rett før valgkampen i 2016.

I rettsdokumentene heter det at avtalen er ugyldig ettersom Trump selv aldri underskrev og at Cohen har forsøkt å skremme henne til stillhet.

I februar erkjente Trumps advokat, Michael Cohen, at han betalte Clifford om lag 1 million kroner, for trolig å ikke snakke om sitt påståtte forhold til presidenten.

Magasinet In Touch publiserte i januar et intervju med Clifford fra 2011 der hun legger ut i detalj om et påstått seksuelt forhold til Trump. Men etter å ha mottatt pengene har hun nektet for å ha hatt et forhold til Trump.

Trump har gjennom sine advokater nektet for at de hadde et forhold.

