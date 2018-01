Pornostjerne: – Donald Trump var utro mot Melania, med meg

Verden

Donald Trumps advokater sier at Trump aldri har hatt noe forhold til pornostjerner.

Men det som ikke er tatt med i beregningen er et intervju pornostjernen Stephanie Clifford gjorde tilbake i 2011 .

Her sier hun at: – Donald Trump var utro mot Melania, med meg.

Siden 2006

Forholdet skal ha pågtt i noen år fra 2006. Trump lovte henne sågar en plass i hans TV-show «The Apprentice».

Cifford sier ifølge slate.com at Donald Trump betalte henne i 2016 for å holde tett om forholdet. Dette var rett før valget og Trumnp hadde noen stormende uker da lydopptaket der han sa «grab them by the pussy» ble kjent.

Stormy Daniels i 2008

Golf

Stephanie Clifford sier hun møtte Trump på et golf-arrangement i 2006, og at det førte til et seksuelt møte mellom de to, skriver Wall Street Journal .

Trump giftet seg med USAs førstedame Melania Trump i 2005, skriver NTB.

Ifølge Wall Street Journal betalte Trumps advokat, Michael Cohen, Stephanie Clifford 130.000 dollar, over en million norske kroner, i oktober 2016.

Betalingen var for for ikke å gå til pressen. Clifford skal så ha signert en taushetspliktavtale, skriver New York Times.

Clifford gikk så til media i 2016 fordi Trump ikke hadde betalt henne hele den avtalte summen.

Hun skal nå ha fått hele summen.

Utpressing

Flere har påpekt at Trumps sidesprang er velegnet å bruke for utpressing og at offentligheten har krav på å vite på grunn av rikets sikkerhet.

Cliffords historie er bekreftet av andre, som vennen Greg Deuschle, som spiller inn filmer som Randy Spears, og hun har bestått en test i løgndetektor.

Ifølge Clifford ringte Trump henne siste gang sent 2009, eller tidlig 2010.

Trumps advokat, Michael Cohen, sier altså at det hele er løgn og at Trump og Clifford aldri har hatt et forhold.