Verden

Femstjernersbevegelsen ble grunnlagt i 2009 som et «fuck you» til Italias etablerte politikere og partier. Nå er de alternative opprørerne landets største parti etter valget søndag.

Det vil endre hele partiet, mener førsteamanuensis Elisabetta Cassina Wolff ved Universitetet i Oslo.

– De kan ikke være anti-establishment nå. De kan ikke lenger være populister som før. Nå er de veldig nære å måtte ta regjeringsansvar, sier Wolff.

I går ettermiddag var det endelige valgresultatet ikke klart og derfor heller ikke den eksakte setefordelingen i nasjonalforsamlingen.

I tillegg til Femstjernersbevegelsen er ytre høyre-partiet Lega valgvinner. Legas leder Matteo Salvini erklærte i går seieren for sin.

Lega er en del av høyrealliansen som tidligere statsminister Silvio Berlusconi ledet gjennom valgkampen. Men høyrepopulistene i Lega knuste forventningene og ble det største partiet i alliansen.

Både Lega og Femstjernersbevegelsen har vært alternative ytterpartier som nå har havnet i sentrum av politikken. Begge er grunnlagt på populisme, EU-motstand og innvandringsskepsis.

– Resultatet av dette valget er åpenbart en protest mot regjeringen. Populismen vant, sier Elisabetta Cassina Wolff.

Hun har skrevet bok om Italias politiske historie.

Vanskelige forhandlinger

Men ingen partier eller partikonstellasjoner lå i går an til flertall alene. Siden minoritetsregjeringer ikke er lov i Italia, må det bli forhandlinger. Det er ventet at det vil bli krevende å få på plass en koalisjonsregjering.

Femstjernersbevegelsen har tidligere avvist ethvert samarbeid med de andre etablerte partiene, men nå når partiet har fått rundt 30 prosent av stemmene blir det umulig å fortsette slik.

Ny tid

Femstjernersbevegelsen har brukt valgkampen på å forberede seg på en ny tid. Partiets grunnlegger Beppe Grillo har trukket seg tilbake og overlatt styringen til den langt yngre partilederen Luigi Di Maio. Grillo har lagt ned bloggen som tidligere ble sett på som bevegelsens talerør, og før helgen erklærte han at «fuck you»-æraen er over. Femstjernersbevegelsens slagord skal ikke lenger være «Vaffa», eller «Vaffanculo», som kan oversettes med det engelske «fuck you». Endringene blir sett som et uttrykk for at Femstjernersbevegelsen er i ferd med å bli et mer vanlig politisk parti.

Det har også vært tydelig i bevegelsens politikk, sier Elisabetta Cassina Wolff. Et konkret eksempel er løftet om å innføre borgerlønn. Det forsvant fra valgkampen jo nærmere valget kom. I stedet begynte Femstjernersbevegelsen å snakke om å reformere velferdssystemet og trygdekontorene, forteller hun.

– Dette viser at jo nærmere man kommer makten, jo klokere blir man. Borgerlønn ville uten tvil ruinere de italienske finansene, sier Wolff.

Tynget av gjeld

Italia er EUs tredje største økonomi, men landet har også Europas nest høyeste gjeld, etter Hellas. Den nå avtroppende venstreregjeringen har brukt de fem årene ved makten på å reformere pensjonsordningen og arbeidsmarkedet. Italia opplever nå økonomisk vekst for første gang på sju år. Men blant mange italienere har endringene vært upopulære.

Både Lega og Femstjernersbevegelsen har stor støtte hos arbeiderklassen. Begge har lovet lavere skatter, særlig til lavtlønte. Og Lega har lovet å skrote hele pensjonsreformen som blant annet har innført høyere pensjonsalder.

– Lega blir oppfattet som et parti som snakker til arbeiderbevegelsen, sier Wolff.

Dårlig nytt for Europa

Femstjernersbevegelsen ble grunnlagt på motstand mot EU og ville ha en folkeavstemning om euroen. Det er ikke lenger partiets politikk. Også Lega har blitt mildere innstilt til EU.

Men valgresultatet i Italia vil likevel gjøre det vanskeligere for Brussel å forhandle med Italia. Den avtroppende venstreregjeringen og tidligere statsminister Matteo Renzi er god venn med EU, og har alliert seg med president Emmanuel Macron i Frankrike.

– Valgvinnerne er motstandere av kuttpolitikken EU har krevd for å få Italia ut av krisa. De vil øke den offentlige pengebruken. Og de er motstandere av mer EU-integrasjon som Macron har tatt til orde for, sier Wolff.

Når stemmeopptellingen er ferdig tar president Sergio Mattarella kontakt med valgvinneren for å be denne få på plass en regjering. Hvis valgvinneren ikke lykkes med dette, går forespørselen videre til det nest største partiet.