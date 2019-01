Av Martin Jacob Kristoffersen - ABC Nyheter

I etterkant av årets første kabinettmøte 2. januar la president Donald Trump fram sin Midtøsten-strategi som førte til full forvirring i Midtøsten.

– Vi vil ikke ha Syria. Obama ga opp Syria for flere år siden. Vi snakker om sand og død, sa Trump, og annonserte at han kom til å trekke amerikanske styrker ut.

Trump mener USA gjør både Russland og Iran en tjeneste ved å kjempe mot IS eller ISIS, og vil heller at islamistbevegelsen skaper problemer for dem.

Trump viste riktignok til at sanksjonene mot Iran har en effekt ved at de trekker noen tropper ut fra Syria. Men han ga blaffen.

– Helt ærlig, de kan gjøre hva de vil der, sa Trump.

Imidlertid, Trumps utenriksminister Mike Pompeo var i Kairo torsdag og leverte et budskap som går på tvers av det meste Donald Trump har sagt på dette møtet.

«Hver eneste støvel»

– Vi kommer ikke til å roe ned vår kampanje for å stoppe Irans mannevonde påvirkning på regionen og verden. Nasjonene i Midtøsten kommer aldri til å nyte trygghet, økonomisk stabilitet eller oppnå drømmene sine dersom Irans revolusjonære regime fortsetter med dagens kurs, sa Pompeo.

Pompeo glattet over Trumps uttalelser om tilbaketrekning, med en kryptisk uttalelse om at «det gjør vi alltid».

– Det forandrer ikke vår oppgave i fullstendig å nøytralisere trusselen fra ISIS og radikal islamisme i alle former, sa han, men mente USAs partnere burde gjøre mer, uten å gå i detaljer.

– I Syria kommer vi til å bruke diplomati og jobbe med våre partnere for å fjerne hver eneste iranske støvel ut av Syria, sa Pompeo.

USA = godhetens kraft

Pompeo ga ikke inntrykk av at USAs engasjement i Midtøsten trappes ned, snarere tvert imot.

– Under president Donald Trump har USA igjen befestet sin tidligere rolle som godhetens kraft i regionen. – Tiden med USAs selvpåførte skam er forbi.

– USA vil ikke trekke seg ut før terrorkrigen er over. Vi vil jobbe utrettelig for å bekjempe al-Qaida, ISIS og andre jihadister, sa Pompeo.

Pompeo gikk også løs på iransk tilstedeværelse i Libanon, der Iran-regimet, ifølge USAs etterretningsinformasjon, har utstyrt Hizbollah med styringssystemer til rakettene deres, som kan nå alle områder i Israel.

– Uakseptabelt. Iran kan gjerne tro de eier Libanon. De tar feil, sa Pompeo.

Mannefall

Han sa også at USA kommer til å jobbe imot iransk innflytelse i Irak.

Trump har mistet en rekke nære medarbeidere etter uenigheter om politikk. Den siste, James Mattis, gikk av etter uenigheter om nettopp tilbaketrekkingen fra Syria.

Tidligere har utenriksminister Rex Tillerson og justisminister Jeff Sessions fått sparken, FN-ambassadør Nikki Haley har sagt opp, sammen med økonomisk rådgiver Gary Cohn, sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster, stabssjef John Kelly, med flere.

