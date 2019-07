Politisk stollek når Boris Johnson danner regjering

Allerede før Boris Johnson formelt fikk i oppdrag av dronning Elizabeth å danne ny regjeringen etter Theresa May, var det flere ministre og statssekretærer som enten hadde gått av eller varslet at de ville gjøre det. Fellestrekket var at de ikke ønsket å sitte i en regjering ledet av Johnson.

Ved å trekke seg, unngikk de også å bli kastet ut når den ferske statsministeren skal sette sammen et nytt lag til å lede landet.

Forlot skuta

Finansminister Philip Hammond, justisminister David Gauke og utviklingsminister Rory Stewart hadde alle sagt fra på forhånd at de ville ut og fulgte opp det med å levere avskjedssøknader onsdag. Statssekretærene Alan Duncan og Anne Milton trakk seg allerede før Johnson ble bekreftet som ny partileder tirsdag.

David Lidington trakk seg onsdag, og selv om han ikke hadde varslet det selv, kom det neppe som lyn fra klar himmel. Han var minister ved statsministerens kontor og var på mange måter Theresa Mays høyre hånd. Dermed var det få som trodde han ville beholde plassen rundt bordet.

En annen som gikk ut av regjeringen onsdag, var utenriksminister Jeremy Hunt, som tapte ledervalget mot Johnson. Han ble riktignok tilbudt en annen regjeringspost, men valgte heller å gå tilbake til sin plass i Parlamentet og å satse på det han på Twitter beskrev som «den største utfordringen av dem alle – å være en god far».

Comeback

Inn for Hunt kommer en annen rival fra lederstriden, tidligere brexitminister Dominic Raab. I likhet med Johnson har han lagt seg på en hard linje i brexitspørsmålet. Han trakk seg fra regjeringen i november i fjor fordi han mente det var inngått for mange kompromisser i Theresa Mays utmeldingsavtale med EU.

Raabs etterfølger Stephen Barclay, blir sittende som brexitminister og er dermed den første av Mays ministre som blir bekreftet i samme rolle i «team Boris». Også helseminister og tidligere lederkandidat Matt Hancock fortsetter i jobben.

Raab røk ut i de tidlige avstemningsrundene i kampen om å bli Mays etterfølger, men blir altså nå tatt inn igjen i regjeringsvarmen av Johnson. En annen motkandidat som ikke hang med helt til slutten, er Sajid Javid. Som mange hadde spådd, fikk han onsdag toppjobben i finansdepartementet, en jobb som ble ledig da Hammond gikk av.

Javid var innenriksminister for Theresa May, og den jobben blir nå overtatt av Priti Patel. Også hun har regjeringserfaring fra tidligere, både som statssekretær i to departementer og som utviklingsminister fram til i fjor høst.

Opprykk

Statssekretær Ben Wallace forlater innenriksdepartementet og rykker opp til statsrådsnivå som ny forsvarsminister.

Liz Truss, som tidligere har vært miljøminister, er tilbake i den innerste kretsen etter å ha vært statssekretær i finansdepartementet de siste to årene. Theresa Villiers blir ny miljøvernminister og Nicky Morgan blir kulturminister, mens Gavin Williamson overtar som leder av utdanningsdepartementet.

Andrea Leadsom, nok en av lederkandidatene fra tidligere i sommer, forlater jobben som partiets gruppeleder i Underhuset og blir nærings- og energiminister.

Halvparten av lederkandidatene

Så langt har sju av de ti som forsøkte å bli Theresa Mays etterfølger, blitt direkte berørt av endringene i regjering etter at Johnson tok over.

Andrea Leadsom kommer inn, Rory Stewart og Jeremy Hunt er ute, Matt Hancock blir der han var, Sajid Javid fortsetter i nytt departement, og Dominic Raab er tilbake i varmen. Miljøvernminister Michael Gove blir minister uten portefølje ved statsministerens kontor og får i tillegg formelt ansvar for hertugdømmet Lancashire, i praksis et eiendomsselskap som siden 1399 har vært den britiske monarkens private eiendom og en viktig kongelig inntektskilde.

I tillegg til disse seks er selvfølgelig Johnson selv berørt i aller høyeste grad, som sjefen for det hele.

Fakta om Boris Johnsons regjering

* Statsminister: Boris Johnson

* Utenriksminister: Dominic Raab

* Finansminister: Sajid Javid

* Innenriksminister: Priti Patel

* Brexitminister: Stephen Barclay

* Forsvarsminister: Ben Wallace

* Helse- og sosialminister: Matthew Hancock

* Utdanningsminister: Gavin Williamson

* Nærings-, energi- og industriminister: Andrea Leadsom

* Miljø- og matminister: Theresa Villiers

* Kommunalminister: Robert Jenrick

* Kultur-, digital- og idrettsminister: Nicky Morgan

* Minister uten portefølje og kansler for hertugdømmet Lancashire: Michael Gove.