Politisk krise etter chatte-skandale

– Fire av familiemedlemmene mine har dratt på grunn av orkanen og på grunn av korrupsjon, fordi de ikke kan få jobb og myndighetene gir ikke nødvendig hjelp, sier Rafael Mercado til The New York Times.

Han er en av flere hundre tusen mennesker som de siste to ukene har deltatt i demonstrasjoner i San Juan, hovedstaden på Puerto Rico

Unge som gamle demonstrerer for å gi en tydelig beskjed til myndighetene: RickyRenuncia, altså krav om at guvernør Ricardo Rosselló trekker seg.

Upopulær

Demonstrasjonene startet da det kom fram at Rosselló hadde utvekslet nedlatende og sexistiske meldinger med venner og rådgivere. Der gjorde de narr av journalister, kvinner, homofile og orkanofre.

Forrige søndag sa Rosselló at han ikke kom til å stille til gjenvalg i 2020. Likevel fortsatte demonstrasjonene.

I går var det ventet at han kom til å trekke seg i løpet av dagen, hevdet en kilde med kjennskap til situasjonen overfor CNN.

Dagsavisen gikk i trykken før det var klart om Rosselló trakk seg.

500.000 deltar

De hovedsakelig fredelige demonstrasjonene har allerede vart i flere uker og er blant de største på øya noensinne. Så mange som 500.000 mennesker er anslått å ha deltatt, skriver The New York Times.

Demonstrantene har også vist en tydelig misnøye med øyas dårlige økonomi, påstått korrupsjon og dårlig styring, særlig etter orkanen «Maria» i 2017.

Ønsker endret status

Puerto Rico er et selvstyre under USA, noe de har vært i 120 år. Innbyggerne har likevel ikke stemmerett i amerikanske presidentvalg og området har kun én representant i Kongressen. Representanten har imidlertid ikke stemmerett.

– En god del ønsker å bli en amerikansk delstat eller uavhengige, men de er redde for hva som skjer hvis det blir slik, sier Jennifer Leight Bailey, USA-ekspert og professor ved NTNU.

Øya er fremdeles avhengig av USA og har ikke nok økonomiske ressurser til å klare seg selv, forklarer Bailey.

Flertall for uavhengighet

I 2012 ble den fjerde rådgivende folkeavstemningen holdt om hvilken politisk tilknytning Puerto Rico skal ha til USA.

Flertallet stemte for å endre den eksisterende tilknytningen. Det var imidlertid større uenighet blant velgerne om alternativene for hvilken status øya skulle ha i framtida. Et knapt flertall stemte for å bli tatt opp som ny delstat i USA. Det er også ulike politiske partier som ivrer for mer selvstendighet.

Puerto Rico har likevel begrenset makt til å påvirke amerikanske beslutninger om øyas fremtidige politiske status, ifølge Bailey.

Både fordi Puerto Rico ikke har stemmerett i Kongressen, men også fordi få amerikanere kjenner øya.

– De fleste amerikanere har ikke vært på Puerto Rico og vet lite om territoriet, sier hun.

«Marias» etterspill

Orkanen «Maria» førte til store ødeleggelser på Puerto Rico da den traff øya i 2017. Ett år senere var nesten 1.000 mennesker fremdeles uten strøm.

Det tok også nesten et år før Rosselló anerkjente at flere tusen døde på grunn av orkanen, kanskje så mange som 4.645, ifølge en rapport i fjor.

– Myndighetene har ikke vært særlig effektive i etterkant av orkanen, og økonomien er dårlig, sier Bailey.

Rosselló innførte i 2018 harde sparetiltak for å redusere øyas gigantiske gjeld, som allerede var høy før orkanen traff.

– Utdanningen til barna mine og til mange andre puertoricanske barn er på spill hver gang dette partiet har makta, sier Eliezer Camacho til The New York Times.

#RickyRenunica

Demonstrasjonene har fått støtte fra velkjente musikere, deriblant popstjernen Ricky Martin, som har tatt til orde for at de folkevalgte må innlede riksrettssak mot Rosselló.

– Frustrert. Sint. Jeg føler et grusomt press i brystet, sa Martin i en film lagt ut på twitterkontoen hans.

Også i New York har det vært støttemarkeringer.

– Folket har talt. #RickyRenunica, skrev den amerikanske, puertoricanskættede kongresskvinnen Alexandria Ocasio-Cortez på Twitter.