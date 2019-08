Politiet: Ni personer drept i Dayton – skytteren er død

Ifølge en Twitter-melding er minst 16 andre sendt til sykehus med skader.

Politiet har bedt øyenvitner om å melde seg.

Meldingen om skytingen i Daytons Oregon-distrikt kom natt til søndag lokal tid, cirka et halvt døgn etter at 20 mennesker ble drept i en skytemassakre ved et kjøpesenter i grensebyen El Paso i Texas.

– Forsøkte å komme inn i bar

Ifølge Dayton Daily News har enkelte øyenvitner sagt at en person begynte å skyte etter å ha blitt stanset ved inngangen til en bar.

– Han forsøkte å gå inn i baren, men kom seg ikke gjennom døren. Noen tok skytevåpenet fra ham, og han ble skutt og drept, skriver en mann på Facebook.

Vedkommende skriver også at han så minst åtte døde mennesker rett ved piknik-bordet på gaten der han satt.

Dayton Daily News skrev tidlig at en mistenkt skytter var «nede», samtidig som det ble jaktet på en annen mistenkt som skal ha forlatt stedet i bil.

Fra bar til bar

Store politistyrker rykket ut til området, og politifolk skal ha gått fra bar til bar for å undersøke om det er flere ofre. Folk som var skadd og fortsatt kunne gå, skal ha blitt ledet mot sykehuset.

Flere personer skal være kritisk skadd. En talskvinne i det lokale helsevesenet, Elizabeth Long, uttalte at de tok imot ofre fra skytingen, men hun ga ingen opplysninger om hvor mange det dreier seg om og hvilken tilstand de er i.

Masseskytingen i Dayton er den tredje på mindre enn sju dager i USA.

For en knapp uke siden ble tre mennesker drept og 15 såret da en mann åpnet ild under en matfestival i småbyen Gilroy i California. Den 19 år gamle gjerningsmannen skjøt seg selv på stedet. Det ble funnet høyreekstremistisk litteratur i mannen hjem, men politiet har ennå ikke fastslått noe motiv.