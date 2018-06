Verden

Samtlige av de seks som ble skutt, var kjenninger av politiet. De var gjengmedlemmer i Malmö, opplyste det svenske politiet på en pressekonferanse tirsdag formiddag.

Nå frykter politiet hevnaksjoner, skriver Aftonbladet.

– Det finnes alltid en risiko for hevnaksjoner, sier politimester Stefan Sintéus til den svenske avisen.

Drapsofrene var menn på henholdsvis 19, 27 og 29 år. Ytterligere tre menn med en alder på 21, 30 og 32 år er skadd.

Politiet har foretatt avhør, men poengterer at ingen er pågrepet etter skytingen på åpen gate mandag kveld.

– Det har pågått et intensivt etterforskningsarbeid i natt, men det er foreløpig ikke noen mistenkte eller pågrepne i saken, sier pressetalsmann for det svenske politiet, Kim Hild.

To av ofrene døde i løpet av de første timene etter skytingen. Tirsdag morgen kom beskjeden om at en tredje mann hadde dødd av skadene.

Meldingen om skuddene utenfor en internettkafé kom like etter klokken 20 mandag kveld. Det ble først meldt om fem ofre, men ifølge politiet er totalt seks personer skutt.

Jakter mørk bil

Politiet er på jakt etter en mørk bil som skal ha forlatt åstedet i høy fart, ifølge Aftonbladet.

– Én eller flere har enten skutt fra en bil eller et fast sted mot personer som befant seg utenfor internettkafeen, sier Thomas Paulsson i Malmö-politiet.

Politiet sperret av Drottninggatan i et område i nærheten av rettsbygningen i Malmö. Det ble også utplassert politi på akuttavdelingen på sykehuset i byen, dit ofrene ble brakt.

19-åring drept

Noen timer etter skytingen opplyste politiet at en 18-åringen hadde dødd av skadene på sykehuset. Tirsdag morgen korrigerte politiet alderen til 19 år. Like over midnatt var det bekreftet at en 29-åring var død, skriver Aftonbladet.

Politiet vil ikke ut med nærmere detaljer om hva som har hendt og hvem som er skutt, men sier det ikke er grunn til bekymring for publikum. De etterforsker saken som drap og drapsforsøk.

Titalls skudd

En mann som bor i nærheten, sier til Aftonbladet at det hørtes ut som det ble løsnet mellom 15 og 20 skudd med automatvåpen.

Politiet kunne tirsdag morgen verken bekrefte eller avkrefte at det var blitt brukt automatvåpen. (NTB)