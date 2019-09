Politiet aksjonerte etter at marihuanafarm ble oppdaget av helikopteret som filmer Spania Rundt

Heliopteret som filmer sykkelrittet Spania Rundt fabget opp mer enn syklister.

Et sykkelritt av størrelsen til Spania Rundt, eller La Vuelta, tiltrekker seg mange tilskuere og TV-seere.

Ikke bare følges rytterne av kameraer langs veien, men også fra lufta fanges det bilder. Og da brukes det helikopter.

Underveis i et ritt fanges det opp masse moro, kuriosa og fanatiske tilskuere. Og ikke minst. Selve rittte med rytterne i fokus.

Marihuana

Men noe helt spesielt skjedde under en etappe denne uken.

Over et dusin marihuanaplanter ble filmet på et hustak. Og hva gjør observante seere da? Ringer politiet? Å nei da. Observante seere la det raskt ut på sosiale medier.

.@lavuelta helicopter 🚁 discovers a marijuana plantation on a roof of Igualada inside the last km of Saturday's stage. #LaVuelta19 https://t.co/eOu7rXfn8B pic.twitter.com/UTWUjrqwi7 — Javier Gilabert (@tourdegila) 3. september 2019

Og det som havner på sosiale medier er åpent for alle å se. Så også politiet.

Senere kunne naboer se at politiet tok grep, bokstavelig talt, og fjernet farmen fra hustaket, skriver Mirror Online.

Naboer hadde allerede varslet politet om mistenkelig adferd og at leiligheten til plantasjeeierne var tom.

Ingen er foreløpig anholdt. I Spania er det ingen straffereaskjon for å dyrke marihuana til eget bruk, men det er ike lv å dyrke den synlig for ande. Dermed kan synderne vente seg en mulig bot på rundt 300.000 kroner.