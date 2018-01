Verden

Madsen er også tiltalt for likskjending og andre seksuelle forhold enn samleie mot Wall, opplyser politiet i København i en pressemelding tirsdag.

Madsens forsvarer, advokat Betina Hald Engmark, sier hun tirsdag ettermiddag ikke har noen umiddelbare kommentarer til tiltalen. Hun må drøfte den med Madsen først, opplyser hun til Ritzau.

Rettssaken starter i Københavns Byret 8. mars. Dom i saken ventes 25. april.

Dumpet i sjøen

Kim Wall ble med Madsen på tur med hans hjemmebygde ubåt for å lage en reportasje om den eksentriske dansken 10. august i fjor. Men det var bare Madsen som kom i land dagen etter.

Madsen senket ubåten i Øresund, men Wall var forsvunnet. En stor leteaksjon ble iverksatt, og 21. august ble deler av kroppen til Wall funnet dumpet i sjøen. I løpet av høsten ble resten av kroppsdelene funnet.

Madsen har hele tiden nektet for å ha drept Wall og sier hun døde som følge av en ulykke om bord på ubåten. Han har imidlertid tilstått å ha partert henne og dumpet likdelene i sjøen.

Påstand om livstid

Politiet opplyser i sin pressemelding at drapsmåten er ukjent. Drapet kan ha skjedd ved å skjære over halsen eller ved kvelning, heter det i tiltalen.

Påtalemyndigheten vil kreve Madsen dømt til fengsel på livstid, sekundært legge ned påstand om forvaring. Spørsmålet om forvaring ble aktuelt etter at det ble gjennomført psykiatrisk undersøkelse av Madsen.

– Det er snakk om en svært uvanlig og ekstremt grov sak, som fikk tragiske følger for Kim Wall og hennes pårørende. Interessen for saken er svært stor, men vi håper på medienes forståelse for at sakens øvrige beviser skal fremlegges i retten og ikke i pressen, sier påtaleansvarlig Jakob Buch-Jepsen. (NTB)