Demokratene i Kongressen er blitt enig med republikanere i forsamlingen om behovet for en resolusjon for å stanse USAs tilbaketog fra Syria. Lederen i Representantenes hus, Nancy Pelosi, omtaler tilbaketrekkingen av amerikanske soldater fra Nord-Syria som «farlig», og mener det er behov for å få på plass en resolusjon for å stanse president Donald Trumps beslutning.

Trekker seg ut

Amerikanske tjenestemenn opplyste mandag at de 1.000 amerikanske soldatene som oppholder seg i Nord-Syria, har fått ordre om å trekke seg ut av landet. Det skjer etter at tyrkiske styrker har rykket inn i nabolandet og gått til angrep på kurdiske styrker langs grensen, styrker som til nå har vært USAs fremste allierte i Syria i kampen mot IS. Den tyrkiske planen skal være å etablere en buffersone langs grensa.

– Ikke nok

Pelosi har diskutert saken med den republikanske senatoren Lindsey Graham, som også er negativ til tilbaketrekkingen.

Det hvite hus har antydet at det kan komme sanksjoner mot Tyrkia etter at de innledet sin offensiv, men dette er ikke nok, mener Pelosi.

– Siden presidenten ga tyrkerne grønt lys til å bombe og i realiteten slapp IS løs, må vi ha en langt sterkere sanksjonspakke enn det Det hvite hus foreslår, sier hun. Situasjonen i Syria står høyt på dagsordenen når Kongressen i Washington samles igjen tirsdag etter en to ukers pause.