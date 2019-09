Pelosi møtte pressen etter at kammerets etterretningskomité offentliggjorde rapporten fra den ikke navngitte varsleren, som skal være en ansatt i etterretningsapparatet.

Anklagene om at Trump presset Ukraina til å etterforske hans politiske rival, demokraten Joe Biden, viser at presidenten «forrådte sin ed til embetet, vår nasjonale sikkerhet og integriteten i amerikanske valg», mener Pelosi.

– Dette er handlinger som utgjør forsøk på å dekke over det, tilføyer den mektige demokraten som er speaker i Representantenes hus, der opposisjonen har flertall.

Les også: Derfor kan det gå mot riksrett: Se hva Trump-skandalen handler om (DA+)

Riksrett

Hun kunngjorde tirsdag at de folkevalgte starter en formell gransking som kan føre til at Trump stilles for riksrett for maktmisbruk.

Bakgrunnen er innholdet i varselet, der Trump anklages for å ha misbrukt presidentmakten til å få et annet land til å blande seg inn i neste års presidentvalg.

Det hvite hus offentliggjorde tidligere i uka et sammendrag av den mye omtalte telefonsamtalen mellom Trump og Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj 25. juli. Det bekrefter at Trump forsøkte å få Ukraina til å etterforske Biden og hans sønn, som satt i styret i et ukrainsk energiselskap, for korrupsjon.

Biden er blant favorittene til å bli Demokratenes kandidat og dermed Trumps utfordrer i valget.

Pelosi understreker at sammendraget av telefonsamtalen 25. juli på langt nær frikjenner Trump.

– At presidenten tror at han kan bevise sin uskyld, viser bare i enda større grad at han ikke klarer å skille rett fra galt, sier Pelosi.

– Toppen av isfjellet

Varsleren hevder at Det hvite hus' advokater ga ordre om at lydopptaket av telefonsamtalen skulle flyttes til et separat elektronisk system med avgrenset tilgang.

Trump har også erkjent at han personlig frøs 3,6 milliarder kroner i militærhjelp til Ukraina få dager før telefonsamtalen, men avviser at det var et forsøk på å presse Zelenskyj og nekter for å ha gjort noe galt.

– Donald Trump ba om utenlandsk innblanding i vårt valg, fra Det ovale kontor, tvitrer senator Elizabeth Warren.

Hun kjemper mot Biden og en rekke andre om å bli Demokratenes presidentkandidat og har lenge krevd at Trump stilles for riksrett.

– Han forsøkte å dekke over sine handlinger. Og hans ansatte grep inn, i strid med loven, for å forsøke å fortie denne varslerrapporten, tilføyer Warren.

– Dette er bare toppen av isfjellet av korrupt, ulovlig og umoralsk opptreden fra denne presidenten, sier senator Bernie Sanders, som også stiller i nominasjonsvalget.