Paven: – Foreldre med barn som viser tegn til å være homofile, bør søke psykiatrisk hjelp

Verden

Av NTB og Espen H. Rusdal

På flyet hjem til Roma etter et besøk i Irland fikk Pave Frans spørsmål fra en journalist om hvilket råd han vil gi til foreldre med barn som viser tegn til å være homofile, skriver NTB.

– Først av alt vil jeg si at de må be, ikke fordømme. De må gå i dialog, de må forstå og de må gi sønnen eller datteren rom, sa han.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Les også: Han startet det norske oljeeventyret (Da+)

– Galt å overse

Foreldrene må også ta barnas alder i betraktning, fortsatte paven.

– Når det viser seg helt fra barndommen av, er det mye som kan gjøres ved hjelp av psykiatri, slik at en kan se hvordan det ligger an. Det er noe helt annet dersom det kommer til syne etter 20 år, sa pave Frans.

Han understreker at foreldrenes svar ikke bør være taushet.

– Det vil være galt av en far eller mor å overse en sønn eller datter med homofile tendenser, sa paven. (NTB)

Les også: – «Mansplaining» er når menn forklarer kvinner ting som kvinner allerede vet

Protester

Flere hundre tusen mennesker trosset vær og og vind for å høre Pave Frans' messe i Phoenix Park i Dublin søndag.

I sentrum samlet derimot tusenvis seg i protester mot at kirkeledere tiet om presters overgrep mot barn.

– Vi ber tilgivelse for overgrepene i Irland», sa Pave Frans til de frammøtte i Phoenix Park, skriver CNN.

– Vi ber om tilgivelse for dem som satt med ansvaret innad i kirken, som ikke tok grep mot denne typen overgrep, tilføyde han.

Irske ofre for presters overgrep har under besøket uttrykt skuffelse over pavens gjentatte beklagelser og etterlyst at ordene følges av handling.

Lest denne?: – Oslo er Europas klitoris

​