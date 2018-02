Verden

– Han legger opp til pilarer som ikke kommer til å skaffe ham en avtale med Demokratene. Masse tom retorikk, sier den demokratiske senatoren Cory Booker, som også antas å være en mulig presidentkandidat, om innvandringspakken president Donald Trump vil ha gjennom.

Dragkamp

Det er ventet hard dragkamp om innvandring de neste ukene i Kongressen, for allerede i begynnelsen av mars må man ha en avtale om skjebnen til de såkalte «dreamers», barn av ulovlige innvandrere til USA.

Trump knytter behandlingen av denne innvandrergruppen opp til flere andre mål i immigrasjonspolitikken, blant annet innstramming av systemet for lovlig innstramming og byggingen av Mexico-muren, noe han gjentok i sin tale om rikets tilstand natt til i går norsk tid.

Han har mange ganger ytret ønske om å la de såkalte dreamers få bli, slik også Demokratene ønsker. Men planen om samtidig å få gjennom omfattende innstramminger i den lovlige innvandringen til USA vil møte motbør både blant Demokratene og flere republikanere i Kongressen.

Trump meislet i State of the Union-talen ut de fire grunnpilarene han ønsker å få gjennom i innvandringspolitikken.

– Den første pilaren er et sjenerøst tilbud som kan føre til statsborgerskap for 1,8 millioner ulovlige innvandrere som ble tatt med hit av foreldrene sine. Den andre er fullstendig sikring av grensen med blant annet en grensemur mot sør. Den tredje er å endre visumlotteriet, som gir opphold til folk uten å vurdere kunnskap, nytte og folks sikkerhet. Den fjerde pilaren er å beskytte kjernefamilien og få slutt på kjedeinnvandring, sa Trump.

Kritiske partifeller

Begrepet «kjedeinnvandring» viser til familiegjenforening: Trump vil at bare ektefeller og mindreårige barn skal få mulighet til å komme etter familiemedlemmer som allerede har fått opphold i USA. Foreldre, voksne barn og søsken skal utelates, om Trump får det som han vil. Også når det gjelder betingelsene i «grønt kort»-systemet, der man kan søke lovlig opphold i USA, skal det strammes inn kraftig, ved å prioritere personer med de beste kvalifikasjonene.

Nettopp endringene i systemet for den lovlige innvandringen er den delen av innvandringsreformen til Trump som vil bli vanskeligst å få gjennom i Kongressen, mener USA-kjenner og seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier.

– Demokratene vil ha problemer med å gå med på en permanent innstramming i den lovlige innvandringen til landet. Går Demokratene med på dette, vil de få problemer når de skal møte kjernevelgere foran kongressvalget i november, sier Melby.

Demokratene har en stor velgerskare blant innbyggere med bakgrunn fra andre land.

Men Trump vil også komme til å møte motstand blant sine egne på disse punktene – og det er dette som gjør det spesielt vanskelig.

Den republikanske senatoren Lindsey Graham mener mye av det Trump foreslår er «troverdig», men sier han ikke vil støtte betydelige kutt i den lovlige innvandringen.

– Ikke mye støtte til det. Jeg vil ha mer lovlig innvandring, ikke mindre, sier Graham, ifølge nyhetsnettstedet Politico.

Svein Melby sier motstanden fra deler av det republikanske partiet kan sette kjepper i hjulene på dette området.

– En av de viktigste drivkreftene bak lovlig innvandring til USA er behovet for arbeidskraft. Republikanerne har store næringsinteresser som mener man skal være forsiktig med å stramme inn på dette, og det er et betydelig segment blant republikanere som sliter med å være med på Trumps «nasjonalistiske» innstramming, sier Melby.

Haster

Det er en avtale om barna av de ulovlige innvandrerne som haster å få på plass. Den såkalte DACA-ordningen, innført av tidligere president Barack Obama, ga 800.000 av disse tillatelse til å bli i landet i fornybare toårsperioder. Ordningen utløper i mars, og Kongressen må bli enig om en ny avtale innen dette. Trump ønsker nå å åpne opp for at hele 1.8 millioner «dreamers» kan bli, men denne saken kobles til de andre temaene, som innskjerpingen av lovlig innvandring, strengere grensekontroll og Mexico-muren.

Her er det duket for hestehandel, og det er uklart hva som vil gå gjennom.

– To ting vil avgjøre: hvorvidt Trump står ved det han har sagt, og hvor langt Demokratene kan strekke seg for å få til en løsning for dreamers. Jeg tror Demokratene kan være villig til å gå med på bygging av Mexico-muren i prinsippet, men at selve finansieringen blir utsatt til senere budsjetter. Det er svært viktig å få til en avtale om disse ungdommene, det er det også ønske om blant mange av velgerne. Da kan Demorkratene godta noen kompromisser rundt grensesikkerhet og muren, mens altså innstrammingen av lovlig innvandring kan bli mer kinkig, sier Melby.

