Pamela Anderson besøkte Julian Assange i fengsel: – Han er verdens mest uskyldige mann

Skuespiller, modell og aktivist Pamela Anderson besøkte tirsdag WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange i et fengsel i London, melder Guardian.

Pamela Anderson som hadde sitt store gjennombrudd med TV-serien «Baywatch» på 90-tallet har lenge støttet Assange. Hun startet blant annet et opprop for å få Wikileaks-mannen ut av fengsel.



Den tidligere Baywatch-stjernen besøkte også Assange flere ganger i Ecuadors ambassade i London.

Om Assange har hun sagt:

– Han er verdens mest uskyldige mann.

På vei ut av besøket i Belmarsh-fengselet i London snakket hun med pressen:

– Vi fortsetter kampen for hans liv, sa Anderson da.



Pamela Anderson møtte pressen i London. Foto: NTB Scanpix

– Uskyldig

Hun besøkte Julian Assange sammen med sjefredaktør i Wikileaks, Kristinn Hrafnsson, melder Guardian.

– Han fortjener ikke å være i et et høysikkerhetsfengsel. Han har aldri begått et voldelig lovbrudd. Han er uskyldig, sa Anderson til den oppmøtte pressen i sør-øst-London ifølge Guardian.

– Vi må redde livet hans. Så alvorlig er det, la hun til.

WikiLeaks' grunnlegger Julian Assange er dømt til nesten ett års fengsel for i 2012 å ha brutt betingelsene for løslatelse mot kausjon, skriver NTB.

Dommeren sa det var vanskelig å forestille seg et mer alvorlig tilfelle av denne typen lovbrudd.

Før straffeutmålingen ba 47-åringen om unnskyldning. I et brev lest opp i retten hevder Assange at han i 2012 søkte tilflukt i Ecuadors ambassade fordi han var overveldet av frykt for å bli utlevert til USA.

Pågrepet på ambassade

Assanges ambassade-asyl varte i til sammen nesten sju år. I april tillot ecuadorianske myndigheter at britisk politi fikk komme inn i ambassaden for å pågripe WikiLeaks-grunnleggeren.

Kort tid senere ble det bekreftet at han i hemmelighet var siktet i USA og at amerikanske myndigheter vil ha ham utlevert – noe Assange i årevis hadde mistenkt.

Siktelsen i USA dreier seg om medvirkning til hacking og datakriminalitet.

Storbritannias avgjørelse om en eventuell utlevering av WikiLeaks-grunnlegger Julian Assange til USA kan ta opptil et år, ifølge den britiske menneskerettighetsadvokaten Karen Todner.

Svensk påtalemyndighet krevde lenge å få Assange utlevert, men kravet ble til slutt droppet. I april kal imidlertid påtalemyndigheten ha uttalt at de nå vil foreta nye undersøkelser.

– En svensk anmodning om utlevering kan definitivt komplisere prosessen, sier Todner, som har spesialisert seg på utleveringssaker, til nyhetsbyrået DPA.

USAs krigføring

Bakgrunnen for at Assange i sin tid ble pågrepet i Storbritannia i 2010, var anklager om at han hadde begått seksuelle overgrep mot to kvinner i Sverige, melder NTB.

Svensk påtalemyndighet krevde lenge å få Assange utlevert, men kravet ble til slutt droppet.

Assange var i 2006 med på å grunnlegge nettstedet WikiLeaks, som har publisert store mengder hemmeligstemplet materiale, blant annet om USAs krigføring i Irak og Afghanistan.

I 2010 offentliggjorde nettstedet et videoopptak av et amerikansk kamphelikopter som drepte to journalister og flere andre sivile i Irak. Deretter ble flere hundre tusen amerikanske hemmelige dokumenter publisert.

WikiLeaks fikk igjen en rolle i amerikansk politikk under valgkampen i 2016, da nettstedet offentliggjorde informasjon som var politisk skadelig for Hillary Clinton.

Deler av informasjonen antas å stamme fra russere som klarte å hacke seg inn på epostkontoer som tilhørte medlemmer av Det demokratiske partiet.

