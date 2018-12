Palestinsk parlamentariker stanset av sikkerhetsstyrker

Aziz Dweik skulle onsdag holde en pressekonferanse i bygningen til den palestinske folkevalgte forsamlingen i Ramallah på den okkuperte Vestbredden, kort tid etter at en domstol beordret at nasjonalforsamlingen skulle oppløses.

En talsperson for palestinske sikkerhetsstyrker sier til nyhetsbyrået AFP at de bare rettet seg etter domstolskjennelsen, og slår fast at Dweik ikke hadde adgang til bygningen siden nasjonalforsamlingen er oppløst.

«Betydelig eskalering»

I kommentarer til Hamas' TV-kanal Al Aqsa sier Dweik at han ble holdt igjen ved en sikkerhetskontroll, og at han fordømmer handlingene fra de palestinske sikkerhetsstyrkene. Han kaller også domstolskjennelsen ulovlig.

Hamas' talsmann Sami Abu Zuhri kaller handlingene fra sikkerhetsstyrkene en «betydelig eskalering». Hendelsen er den siste i en rekke kontroverser etter at palestinernes president Mahmoud Abbas tok grep for å oppløse den folkevalgte forsamlingen, som ikke har møttes siden 2007.

Vant forrige valg

At nasjonalforsamlingen er oppløst gjør det lettere for Abbas å legge press på Hamas, som styrer på Gazastripen. Abbas og Fatah-bevegelsen kontrollerer Vestbredden.

I kjennelsen heter det også at det skal holdes parlamentsvalg i løpet av de nærmeste seks månedene. Hamas vant det forrige valget, som fant sted i 2006, med klar margin.

President Abbas' presidentperiode løp egentlig ut i 2009, men han har fortsatt som president ettersom det ikke har vært valg siden da.