En talsmann for paraplyorganisasjonen Pakistan Humanitarian Foundation, som representerer 15 av de 18 organisasjonene, opplyser at de årlig bidrar med drøyt 1,1 milliard kroner i bistand til rundt 11 millioner mennesker i Pakistan.

– Ingen av organisasjonene har fått noen forklaring på hvorfor de ikke får registrere seg på nytt, sier Umair Hasan.

Pakistans menneskerettighetsminister Shireen Mazari anklager organisasjonene for å spre desinformasjon.

– De må dra. De må gjøre det de hevder at de er her for å gjøre, noe disse 18 ikke gjorde, tvitret han.

De fleste hjelpeorganisasjonene som nå kastes ut er amerikanske, blant dem World Vision, Plan International og Catholic Relief Services. De øvrige blir drevet fra EU-land.

Pakistanske myndigheter har vært skeptiske til utenlandske hjelpeorganisasjoner siden 2011, da amerikansk etterretning startet opp en falsk vaksinasjonskampanje for å spore opp Osama bin Laden.

Den pakistanske legen som ved å utgi seg for å være utenlandsk hjelpearbeider til slutt fastslo hvor al-Qaida-lederen skjulte seg, Shakeel Afridi, sitter fortsatt fengslet i Pakistan.

En talsmann for den pakistanske regjeringshæren, general Asif Ghafoor, avviser at hjelpeorganisasjoner kastes ut som en følge av den amerikanske kommandooperasjonen der bin Laden ble drept. (NTB)