Daniels ble pågrepet torsdag under et show på strippeklubben Sirens i Columbus i Ohio. Hun ble anklaget for å ha latt to kvinnelige og en mannlig politibetjent i sivil gni sine ansikt mot hennes nakne bryst, og skal også ha tatt på de tre «på et spesifikt anatomisk område», ifølge AFP.

Siktelsen var begrunnet med at delstaten Ohio forbyr fysisk kontakt mellom strippere og tilskuere. Kun familiemedlemmer av stripperne kan ta på dem, ifølge lovverket.

Daniels ble imidlertid løslatt torsdag kveld, og i forklaringen fra påtalemyndigheten het det at loven kun gjelder dem som «regelmessig» opptrer på en klubb i delstaten.

– Et element av loven ble oversett ved en feil, og siktelsen frafalt, sier Columbus' politisjef Kim Jacobs i en uttalelse.

– Politifolkene var godt innenfor sitt ansvarsområde da de tok grep, men uansett ble det gjort en feil, og jeg tar fullt ansvar, sier han videre.

Granskes internt

Politifolkenes «motivasjoner» i forbindelse med hendelsen vil bli gransket internt, legger Jacobs til.

Daniels, hvis egentlige navn er Stephanie Clifford, har blitt et kjent navn etter å ha påstått at hun hadde en affære med USAs president Donald Trump i 2006 og ble betalt for å tie stille om det.

Hun og advokaten Michael Avenatti har fremmet to søksmål mot Trump, som har avvist at han hadde en affære med pornostjernen.

