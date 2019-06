På plass i Mali

Messen i den norskdrevne Camp Bifrost er fylt til randen denne kvelden. Leiren har fått besøk av statsminister og forsvarsminister, og mange vil høre hva de prominente gjestene har å si.

Ved et av bordene sitter veterinæren Sol (35) fra Oslo, påtroppende camp commander Malene (30) fra Malvik i Trøndelag, og nestsjef i vakt og sikkerhet, Marte (29) fra Bergen.

De er alle enige om at det er et bra oppdrag å være på, til tross for den intense varmen.

– Heten kan være et problem, men man venner seg til det og tilpasser seg, forteller de.

De sier det er viktig å hvile mye når man ikke har vakt, og å trene forsiktig. Det går med flere liter drikkevann per person hver dag. Gjerne rett fra fryser og inn under uniformsryggen.

Todelt oppdrag

Det norske bidraget til MINUSMA er todelt. Det ene er transportbidraget, som Norge har dette halvåret og som utgjøres av et Hercules-fly og et 60-tall personer. Dette bidraget går på rotasjon hvert halvår mellom flere land.

I tillegg driver Norge leiren Camp Bifrost. Denne leiren drives av norsk personell på permanent basis, uavhengig av hvilket land transportbidraget kommer fra.

Kveldsmørket har lagt seg tungt over leiren, som ligger utenfor Malis hovedstad Bamako. Nesten like tungt er den sure røyken fra alle søppelbålene som lokalbefolkningen brenner langs veier og jorder mellom byen og leiren.

Men inne i leiren er stemningen god. Her jobber et 20-tall fagfolk med vakthold og med å holde leiren i gang. En av dem er veterinæren Sol, som har ansvar for blant annet matsikkerhet og hygiene. For å hindre sykdom og at skadedyr kommer inn, er det svært strenge hygienetiltak i leiren. Hun har også ansvaret for den norske tjenestehunden som er her.

Farlig oppdrag

Det er ingen tvil om at standarden i den norske leiren er noe helt annet enn det mange av de andre FN-soldatene som kommer fra for eksempel Burkina Faso, Bangladesh eller Tsjad. Det er blant disse at tapstallene er størst.

– Det snakkes mye om at MINUSMA er FNs farligste pågående oppdrag, sier Malene. Men hun understreker at det ikke gjelder for den norske styrken. Mali er et stort land, og det er i nord at sikkerhetssituasjonen er mest alvorlig.

– De norske soldatene er godt trent og godt utstyrt, og alle er her frivillig, i motsetning til FN-styrkene som holder til lenger nord i landet, påpeker Sol.

Nestsjef for vakt og sikkerhet, Marte, sier imidlertid at sikkerhetsrisikoen er noe hun tenker på. Hennes jobb er å sørge for sikkerheten til Hercules-flyet og mannskapet som frakter varer og personell til Nord-Mali.

– Det må vi jo gjøre. Det er et farlig oppdrag, men ikke for oss. Vi er godt trent og godt forberedt.